Estatueta do Oscar só pode ser vendida por US$ 1, e com uma condição

Os vencedores do Oscar se comprometem com uma série de cláusulas como parte do contrato com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Uma das exigências é a proibição de vender a estatueta sem antes oferecê-la à própria Academia por um valor simbólico.

O que diz o regulamento

O regulamento afirma que os vencedores do Oscar não têm "nenhum direito sobre os direitos autorais" da estatueta. Essa condição limita o poder de venda dos donos do prêmio e firma um valor pelo qual a estatueta pode ser oferecida à própria Academia.

Os vencedores dos prêmios não deverão vender ou dispor da estatueta do Oscar, nem permitir que ela seja vendida ou alienada por força da lei, sem primeiro se oferecer para vendê-la à Academia pela quantia de US$ 1 [cerca de R$ 5,80 na cotação atual]. Trecho retirado do site oficial do Oscar

O contrato se aplica também a outras pessoas que podem ter tido acesso a uma estatueta. Segundo o regulamento, a limitação se estende a eventuais herdeiros e cessionários dos vencedores que tenha adquirido uma estatueta por "doação ou legado".

A quantia oferecida pela Academia é bastante inferior ao preço de produção do prêmio. Segundo a emissora norte-americana CBS News, a estatueta —feita de bronze e banhada a ouro 24 quilates - custa US$ 400 (R$ 2.320).

Cerimônia do Oscar acontece no domingo

O longa brasileiro "Ainda Estou Aqui" concorre ao prêmio em três categorias. São elas: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

A cerimônia começa às 21h (horário de Brasília). A premiação será transmitida ao vivo pela TV Globo (exceto para o Rio de Janeiro), Globoplay (streaming), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).