NMIXX no Brasil: de músicas que as representam à expectativa pelo carnaval

O grupo feminino mais experimental da JYP finalmente está em solo brasileiro com a turnê MIXX: LAB.

O show, que aconteceu em São Paulo, ontem, não foi um espetáculo normal, como estamos acostumados, e sim um "fan concert". Um evento feito para os fãs, onde as artistas interagem, fazem brincadeiras e apresentam músicas do seu catálogo.

Antes de chegar ao Brasil, o grupo passou pelo México e Chile. No último país, fez uma aparição surpresa no famoso festival Viña Del Mar.

No Brasil, o grupo conversou com o Splash sobre samba, músicas e coreografias do grupo que elas consideram destaque. Falaram também sobre como a recepção dos fãs latinos é acolhedora.

Confira o bate-papo

Lily disse que gosta de ler livros no tempo livre e os fãs AMAM saber o que os idols gostam de ler, assistir etc. Nos conta um pouco dos teus favoritos ultimamente!

Eu amo muito ler mesmo, é um dos meus hobbies favoritos. Recentemente, acabei de ler um dos livros do meu clube de livro, "Orgulho e Preconceito", da Jane Austen. E também estou relendo a minha saga favorita de todos os tempos, que é "Percy Jackson e o heróis do Olimpo". Esses são meus favoritos do momento.

Sullyoon disse que O.O é a coreografia mais difícil de dançar pelas mudanças constantes de ritmo, então queria que vocês me contassem o TOP 5 de coreografias mais complicadas no catálogo de vocês!

Hmm, difícil. Primeiro, "Run for Roses". Depois temos a nossa próxima música, que ainda não podemos falar sobre (risos), depois "Boom", "Dash" e, por fim, "O.O", a mais difícil.

Fãs adoram histórias curiosas/engraçadas de bastidores de turnê, gravações de MVs etc. Vocês podem nos contar algo?

Haewon: A Bae chorou quando viu as fãs no soundcheck! (risos)

Bae: Costumo chorar quando temos interações com os fãs, fico bem emocionada (risos)

Todas: Mas é fofo!!!

Bae: Obrigada, até hoje ficam me zoando (risos)

Jiwoo: Eu gosto muito quando temos que gravar fora do estúdio no frio pois ficamos todas juntas e parecemos pinguins!

Qual a expectativa de vocês para a turnê na América Latina? Os fãs estão muito felizes com a vinda de vocês!

Todas: Sentimos muito o calor dos fãs mexicanos e chilenos, pelo visto os brasileiros serão ainda mais "quentes".

A Kyujin falou sobre experimentar um som meio "tango", que tal samba também? Haha queremos NMIXX sambando!

Kyujin: Quero muito assistir ao vivo o carnaval daqui! Já tive contato por meio de vídeos, filmes e gostei muito do ritmo (ela estava sambando enquanto respondia)!

E vocês estão bem na época do carnaval aqui!

Todas: SIM! Todo mundo está superocupado, queremos muito ver algo do carnaval!

NMIXX é um grupo bem experimental, diferente. Que música vocês acham que define melhor vocês para quem quer conhecer o grupo?

Lily: Uau, para mim existem algumas músicas, mas agora eu recomendaria "Dash". Não apenas por ser uma música muito boa, mas também por ter qualidades bem características do NMIXX com bastante baixos e mais "sombria", diferente.

Haewon: Acho "See That!", pois nos representa pela mensagem que passa.

Bae: Eu recomendo a música nova que ainda não saiu (risos)! Fiquem atentos que ela sai logo mais!

O próximo comeback do grupo acontece dia 17 de março com o ep "Fe304: FORWARD".