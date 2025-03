Morre Tim Kruger, ator pornô que fez proposta a Lucas Lucco e Pabllo Vittar

O ator pornô alemão Tim Kruger, que ganhou notoriedade no Brasil por suas propostas ousadas a Pabllo Vittar e Lucas Lucco, morreu, aos 44 anos. A informação foi confirmada pela produtora de conteúdo adulto Tim Tales, a qual pertencia.

O que ocorreu

De acordo com uma nota divulgada nas redes sociais a causa do falecimento foi um acidente doméstico. O texto, aparentemente escrito pelo companheiro do ator, também revela a relação íntima e profunda entre os dois. "Para o público, ele era o melhor ator pornô ruivo; para mim, ele era um parceiro doce e atencioso por mais de 20 anos. Ele também era meu melhor amigo. Ele tocou a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", disse o texto.

Tim Kruger tornou conhecido no Brasil por seu envolvimento com celebridades. Em 2018, o ator fez um comentário ousado em um post do clipe de "Paraíso", música de Pablo Vittar e Lucas Lucco. O astro do pornô internacional fez um convite aos cantores. "É melhor que um filme pornô. Gostaria de fazer a três", disse.