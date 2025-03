Angie Stone, estrela do R&B indicada ao Grammy, morre nos Estados Unidos

A cantora e compositora Angie Stone, de 63 anos, um dos grandes nomes do R&B, faleceu neste sábado (01) após um trágico acidente de carro nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada por sua assessora, Deborah Champagne, à imprensa local.

O que aconteceu

De acordo com informações do portal norte-americano TMZ, Angie Stone estava a caminho de um torneio de basquete em Baltimore, nos EUA. Ela viajava após uma apresentação que aconteceu em Mobile, cidade do estado do Alabama. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Com uma trajetória marcante no R&B e no soul, Angie Stone ficou conhecida por sua voz poderosa e suas composições autênticas. Entre seus maiores sucessos estão Wish I Didn't Miss You, No More Rain e Brotha. Além de cantora, Angie também se destacou como compositora e atriz, tendo colaborado com diversos artistas renomados ao longo de sua carreira.

Reconhecida por seu talento e influência no cenário musical, a artista foi indicada três vezes ao Grammy, embora não tenha ganho.