Mark Zuckerberg canta e recria performance do Grammy para festa de esposa

Mark Zuckerberg, conhecido por sua imersão no universo tecnológico, protagonizou uma cena inusitada durante a celebração do aniversário de 40 anos de sua esposa, a pediatra Priscilla Chan.

O que aconteceu

O fundador do Facebook e CEO da Meta, com seu estilo sempre discreto, subiu ao palco. A intenção de Zuckerberg era prestar uma homenagem à companheira, mas o que parecia ser apenas um discurso de carinho se transformou em uma surpresa que deixou os convidados de boca aberta.

Vestido com um elegante terno preto, Zuckerberg iniciou a apresentação com palavras emocionadas sobre Priscilla. No entanto, o momento tomou um rumo inesperado quando o empresário revelou um macacão azul justo ao corpo, escondido sob o traje formal. O bilionário, que também tem 40 anos, decidiu recriar a performance de Benson Boone no Grammy, que havia encantado a plateia com sua interpretação de "Beautiful Things".

Com a ajuda de duas pessoas, Zuckerberg retirou o smoking e apareceu com o macacão, assim como fez Boone. A apresentação do dono do Facebook teve direito a piano e uma banda ao vivo. A performance, cheia de energia e surpresas, arrancou aplausos entusiásticos dos convidados e viralizou nas redes nesta semana. Em imagens divulgadas, a esposa do dono da Meta aparece sorridente.

No Instagram, o magnata compartilhou um vídeo da apresentação. "Sua esposa só faz 40 anos uma vez!", escreveu. Em tom bem-humorado, ele ainda comentou sobre o traje: "Ok, entendi... é bem justo". Por fim, Zuckerberg agradeceu ao autor de "Beautiful Things" citando-o em sua postagem: "Um agradecimento especial ao @bensonboone pelo macacão e pelo novo single".