Luísa Sonza, gafe de Vinícius, visita gringa e choro de sisters e agitam a madrugada

O BBB 25 teve uma madrugada agitada. O início de Carnaval dos confinados foi com uma festa e show de Luísa Sonza, que interagiu bastante com os brothers e sisters e até bebeu espumante com eles. Mas a noite não foi muito tranquila para todos, já que Eva e Camilla foram às lágrimas. Veja a seguir tudo o que rolou.

Luísa Sonza amigona

O show de Luísa Sonza começou morno, já que nem todos os participantes sabiam imitar as coreografias da música. Mas a cantora soube virar o jogo, desceu do palco e interagiu com eles, abrindo duas garrafas de espumante e bebendo junto.

Gafe de Vinícius

Foi nesse momento de maior interação que Vinícius cometeu uma gafe e fez Luísa Sonza se desconcentrar e rir. Fã da cantora, ele sabia todas as letras de cor e até cantou junto. Mas quando ela puxou a balada Chico, dedicada ao ex-namorado, o brother esqueceu de "mudar" a letra e cantou "Chico se tu me quiseres" em vez de "se acaso me quiseres". Luísa adaptou a letra da música depois que descobriu uma traição do ex e não cita mais o nome dele desde então.

Visita gringa

Outro ponto alto da noite foi a participação da cantora argentina Emilia Mernes no show de Luísa Sonza. As duas têm uma música em parceria, chamada Bunda, e mostraram a novidade para os confinados do BBB 25.

Eva na mira

Colocada na mira do líder antes da festa começar, Eva ficou sensibilizada e chorou abraçada com Delma durante a festa. "Você é muito querida, tenho certeza. Todo mundo já viu esse coração de Eva", aconselhou a sogra de Guilherme. A amiga, que é pernambucana, ainda lembrou das raízes cearenses dela. "Você é forte, Eva. Você é nordestina. Você é arretada."

Hit do carnaval

Mesmo sem saber do viral da filha de Heloísa Périssé, Aline, Thamiris e Eva dançaram ao som do Trap do Trepa Trepa, que Luísa Périssé gravou com Dennis e o DJ Corth após viralizar em um podcast.

Choro de Camilla

Mãe de dois filhos, Iker e Akin, de 8 e 2 anos, Camilla deixou a festa durante a madrugada e foi para o Quarto Nordeste chorar. Acolhida por Gracyanne Barbosa, que foi atrás dela para saber o que estava acontecendo, a trancista declarou após 45 dias de confinamento: "Só lembrei dos meninos."