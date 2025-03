Quem é a atriz que venceu o Oscar e viu sua carreira afundar após o prêmio

Mesmo vencendo um Oscar, uma atriz norte-americana não teve a sorte de ver sua carreira decolar, assim como ocorre com a maioria dos ganhadores do prêmio.

O que aconteceu

Kim Basinger, 71, venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1998 por "Los Angeles - Cidade Proibida" (1997). Pelo mesmo filme, dirigido por Curtis Hanson, e na mesma categoria, ganhou o Globo de Ouro daquele ano.

Sex simbol da década de 1980, a atriz se destacou no filme com um papel estilo femme fatale. No longa, ela contracenou com Kevin Spacey, Russel Crowe, Guy Pearce (indicado ao Oscar 2025), James Cromwell e Danny DeVito.

Los Angeles: Cidade Proibida Imagem: Divulgação

Kim começou a ser notada em Hollywood após "007 - Nunca Mais Outra Vez" (1983). Depois, fez sucesso em "The Natural" (1984), estrelado por Robert Redford, filme pelo qual recebeu uma indicação ao Globo de Ouro.

Vick Vale em "Batman" (1989), de Tim Burton, foi seu trabalho mais rentável da carreira. Após esse papel, Basinger enfrentou uma crise profissional e financeira ao deixar de atuar no longa "Encaixotando Helena".

Kim Basinger e Jack Nicholson em "Batman" (1989) Imagem: Divulgação

Basinger entrou com pedido de falência ao ser processada pelo estúdio que produziu "Encaixotando Helena". A atriz só voltou a atuar em 1997, justamente em "Los Angeles - Cidade Proibida".

Nove vezes indicada ao Framboesa de Ouro

Sem atuar há anos e já mãe, Kim Basinger recusou "L.A - Cidade Proibida' por duas vezes. Depois aceitou o convite e conseguiu conquistar o público e a crítica especializada, levando o Oscar para casa.

Kim Basinger interpretou Elena Lincoln, ex de Christian Grey, no filme "Cinquenta Tons Mais Escuros" Imagem: Danny Moloshok/Reuters

Apesar do prêmio, a atriz não teve sorte em seus próximos trabalhos. De acordo com dados do Stats Significants, os números de Basinger são os mais baixos entre as atrizes vencedoras do Oscar em relação ao sucesso após o prêmio. O único filme de maior repercussão que participou após 1997 foi "Vidas que Se Cruzam" (2008).

Kim Basinger foi indicada nove vezes ao Framboesa de Ouro, prêmio que avalia os piores do cinema. Em 2018 ela venceu o troféu de Pior Atriz Coadjuvante da premiação, que é uma paródia do Oscar, por sua atuação em "Cinquenta Tons Mais Escuros".