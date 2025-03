Ivete Sangalo dá bronca em foliões no carnaval de Salvador: Vai administrar a sua roda

Ivete Sangalo não deixou passar nenhum deslize logo na estreia do carnaval de Salvador, e durante seu tradicional trio no circuito Barra-Ondina, na sexta-feira, 28, chamou a atenção dos foliões que tentavam organizar as rodas de dança.

A cena aconteceu enquanto Ivete abria uma roda na multidão, um momento tradicional em seus shows, onde os foliões abrem espaço na pista antes de correrem ao centro em sintonia com a batida da música. No entanto, a espontaneidade foi substituída por alguns foliões que decidiram "organizar" as formações, tirando a fluidez do momento.

"Tem muito administrador de roda (aí embaixo). Vai administrar a sua própria roda! Essa roda é minha!", disparou Ivete do alto de seu trio elétrico.

Ivete, que tem três décadas de experiência no carnaval de Salvador, seguiu animando o público após a repreensão, garantindo que a energia contagiante da festa se mantivesse.

O episódio viralizou nas redes sociais, com muitos fãs apoiando a postura da cantora e destacando seu carisma ao lidar com a situação. "Amei que ela botou ordem até nas rodas acesso", publicou um usuário do X (antigo Twitter).