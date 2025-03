Harrison Ford desiste de apresentar Oscar 2025 após diagnóstico

Escalado como um dos apresentadores do Oscar 2025, o ator Harrison Ford não participará mais da cerimônia, que acontece neste domingo (02), em Los Angeles, na Califórnia. Segundo informações da Entertainment Weekly, o astro de Indiana Jones precisou cancelar sua participação na cerimônia após ser diagnosticado com um vírus.

O que aconteceu

De acordo com o veículo de imprensa local, exames identificaram que Ford foi diagnosticado com herpes-zóster. Apesar do contratempo, o astro de Indiana Jones está bem e se recupera do quadro, cujo diagnóstico foi confirmado na última sexta-feira (28). A organização do Oscar foi oficialmente informada sobre sua ausência na manhã deste sábado (01), segundo a Entertainment Weekly.

O ator se juntaria a um time de grandes estrelas na apresentação do prêmio. Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson e Zoe Saldaña são alguns dos nomes que compõem a lista de apresentadores.

A 97ª cerimônia do Oscar terá início às 21h (horário de Brasília). O evento será transmitido diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles.