Guerra familiar? Maristela desmascara Juliano em 'Garota do Momento'

No capítulo deste sábado (1º) de "Garota do Momento" (Globo), Maristela descobre que Juliano a rouba. A partir daí, deve nascer uma nova guerra familiar.

Ao mesmo tempo, Clarice começa a ter muitas recordações sobre seu passado, deixando o empresário ainda mais desesperado.

Fábio Assunção e Carol Castro são Juliano e Clarice em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Ronaldo mostra a coluna para Beto. Onofre recomenda que Sérgio mantenha a farsa sobre o envolvimento de Cássio e Beatriz. Beatriz se desespera. Beatriz conversa com Beto. Teresa desconfia das saídas de Jacira. Jacira flagra Nelson escondido no camarim de Alfredo. Onofre repreende Beatriz por ter beijado Beto na rua. Beatriz afirma a Beto que os dois terão que namorar escondidos.

