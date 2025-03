Gracyanne aponta Vinícius como grande influenciador de Diego no BBB

Na madrugada deste sábado (01), uma conversa no Quarto Nordeste trouxe à tona análises sobre a influência de Vinícius no jogo do BBB 25. Gracyanne compartilhou sua percepção de que Diego Hypolito é mais influenciado por Vinícius do que por Guilherme.

O que houve

A musa fitness afirmou que é ao contrário do que ela imaginava no início do BBB 25. "Eu achava que o Diego ia mais pela cabeça do Guilherme, mas é mais pelo Vinícius. É o Vinícius que fala mais de jogo. Quem elucida todos os assuntos, toda noite. Eles fecham o dia. Eles fazem um balanço do dia", comentou.

Thamiris concordou com a observação e ironizou. "Gente, eles se acham!"

Vitória também opinou sobre o papel estratégico de Vinícius no jogo. "Tem esse lugar da lábia do Vini."

Gracyanne seguiu reforçando sua visão sobre a força do brother e na sua capacidade de articular estratégias. "Ele entende de jogo, tem milhões de qualidades. Ele ainda é menos votado que Dona Delma. Ninguém vota nele, só Dona Vilma", analisou.

Thamiris finalizou destacando a influência de Vinícius nas decisões da casa. "Isso é importante falar, porque ele realmente consegue falar com todo mundo e mudar os votos", disse a sister.