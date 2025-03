Tudo que se sabe sobre a investigação das mortes de Gene Hackman e Betsy

O ator norte-americano Gene Hackman e a esposa foram encontrados mortos em casa, no Novo México; polícia investiga causa e descarta envenenamento por gás como responsável.

O que aconteceu

Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua residência em Santa Fe, Novo México, na última quarta-feira (27). Segundo o The New York Times, os corpos estavam em cômodos separados: Hackman foi encontrado em uma área de serviço, enquanto Betsy estava no chão do banheiro.

As autoridades acreditam que o casal pode ter morrido até nove dias antes da descoberta, com base na última atividade registrada no marca-passo do ator, em 17 de fevereiro. O xerife de Santa Fe, Adan Mendoza, afirmou que essa é uma "hipótese muito plausível".

A polícia foi chamada ao local por um trabalhador de manutenção que estranhou a ausência de resposta na casa. Ele pediu a um segurança que fizesse uma verificação, e este acionou o 911 após ver corpos através da janela, informou o The New York Times.

A autópsia preliminar não apontou sinais externos de violência. No entanto, segundo o USA Today, a polícia considera as mortes "suspeitas o suficiente" para exigir uma investigação aprofundada.

Um cachorro do casal foi encontrado morto dentro de um armário pelos agentes, como revelou o Showbiz Express. Outros dois cães estavam vivos - um no banheiro e outro vagando pela propriedade.

Um frasco de medicamentos encontrado aberto ao lado de Betsy também é considerado uma peça-chave na investigação. A polícia ainda aguarda os laudos toxicológicos, que podem levar até seis semanas para ficarem prontos. Os celulares do casal foram apreendidos e estão sendo analisados para rastrear seus últimos contatos.

A possibilidade de envenenamento por monóxido de carbono foi descartada após exames iniciais. Segundo o USA Today, a companhia de gás confirmou que não havia vazamentos na casa. Além disso, os investigadores examinam a posição de um aquecedor encontrado próximo ao corpo de Betsy Arakawa, buscando entender se ele teve algum papel no caso.

Outro elemento que chama a atenção da polícia é o estado dos corpos. Segundo o USA Today, Betsy apresentava sinais de decomposição avançada, com mumificação nas mãos e nos pés. Hackman foi encontrado vestido com roupas casuais, próximo de sua bengala e de um par de óculos, indicando que pode ter caído repentinamente, como destaca o The New York Times.

Residência de Gene Hackman em Santa Fé, onde ele viveu com Betsy Arakawa Imagem: Reprodução/Architectural Digest

Principais desafios

A falta de câmeras de segurança na residência dificulta a reconstrução dos últimos dias do casal. O The Mirror apontou que, apesar da fama do ator, não há registros de vigilância na propriedade.

Outro desafio para as autoridades é a dificuldade em definir a sequência exata dos eventos. De acordo com o Showbiz Express, os remédios encontrados próximos a Betsy podem ter sido um fator determinante, mas ainda não há confirmação.

Enquanto isso, amigos e familiares expressam incredulidade. Em entrevista à CNN, um amigo de longa data de Hackman afirmou que o casal estava "vivo e bem" quando foi visto pela última vez. Já a filha do ator, Leslie Hackman, declarou ao Daily Mail que seu pai estava em "ótima forma física" e praticava pilates regularmente.

A investigação segue em andamento e ainda não há previsão para sua conclusão.