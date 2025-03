Filmes indicados ao Oscar 2025 no streaming: veja lista e onde assistir

O Oscar 2025 será realizado neste domingo (2), a partir das 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles. A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo (exceto no Rio de Janeiro), Globoplay, TNT e Max.

A cerimônia ocorre simultaneamente com o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. A Globo irá transmitir os desfiles no Globoplay para todo o Brasil até o final do Oscar.- no Rio de Janeiro, os desfiles serão transmitidos em TV aberta.

O Brasil concorre com o filme "Ainda Estou Aqui", indicado a melhor filme e melhor filme internacional, e com Fernanda Torres, concorrendo a melhor atriz.

O filme com o maior número de indicações na atual edição é "Emília Perez", que concorre em 13 categorias. "Wicked" e "O Brutalista" receberam 10 indicações.

Confira como assistir os filmes indicados ao Oscar no streaming

Duna: Parte 2 - disponível na Max

Nickel boys - disponível na Amazon Prime

A substância - disponível na Mubi

Wicked - disponível na Amazon Prime

Wallace & Gromit: Avengança - disponível na Netflix

Divertida Mente 2 - disponível no Disney+

Batalhão 6888 - disponível na Netflix

Confira abaixo todas as indicações ao Oscar

Melhor filme

Anora

O brutalista

Um completo desconhecido

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Ainda estou aqui

Nickel boys

A substância

Wicked

Atriz

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - A substância

Fernanda Torres - Ainda estou aqui

Ator

Adrien Brody - O brutalista

Timothée Chalamet - Um completo desconhecido

Colman Domingo - Sing sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - O aprendiz

Direção

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - O brutalista

James Mangold - Um completo desconhecido

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - A substância

Ator coadjuvante

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A verdadeira dor

Edward Norton - Um completo desconhecido

Guy Pierce - O brutalista

Jeremy Strong - O aprendiz

Atriz coadjuvante

Monica Barbaro - Um completo desconhecido

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - O brutalista

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Figurino

Um completo desconhecido

Conclave

Gladiador 2

Nosferatu

Wicked

Maquiagem e cabelo

Um homem diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

A substância

Wicked

Trilha sonora

O brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

O robô selvagem

Curta-metragem com atores

A Lien

Anuja

I'm not a robot

The last ranger

The man who could not remain silent

Curta-metragem animado

Beautiful men

In the shadow of cypress

Magic candies

Wander to wonder

Yuck!

Roteiro adaptado

Um completo desconhecido

Conclave

Emilia Pérez

Nickel boys

Sing sing

Roteiro original

Anora

O brutalista

A verdadeira dor

Setembro 5

A substância

Canção original

El Mal' - Emilia Pérez

The journey' - The six triple eight

Like a bird' - Sing sing

Mi camino' - Emilia Pérez

Never too late' - Elton John: Never too late

Documentário

Black box diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a coup d'etat

Sugarcane

Documentário de curta-metragem

Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Filme internacional

Ainda estou aqui - Brasil

A garota da agulha - Dinamarca

Emilia Pérez - França

A semente do fruto sagrado - Alemanha

Flow - Letônia

Animação

Flow

Divertida mente 2

Memórias de um caracol

Wallace & Gromit: Avengança

O robô selvagem

Direção de arte

O brutalista

Conclave

Duna: Parte 2

Nosferatu

Wicked

Montagem

Anora

O brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Som

Um completo desconhecido

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Wicked

O robô selvagem

Efeitos visuais

Alien: Romulus

Better Man: A História de Robbie Williams

Duna: Parte 2

Planeta dos Macacos: O Reinado

Wicked

Fotografia