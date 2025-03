Injustiça contra um filme brasileiro mudou regra importante do Oscar

Mais de duas décadas antes de "Ainda Estou Aqui" (2024) ser indicado ao Oscar, "Cidade de Deus" (2002) perdeu a chance de ser nomeado a Filme Internacional em razão de uma brecha encontrada pelos membros da Academia. Um ano depois, porém, o longa disputou em quatro categorias.

O que aconteceu

Cidade de Deus foi lançado em 2002, mas só entrou na disputa pelo Oscar dois anos depois. Isso ocorreu porque o filme não entrou no circuito internacional no ano de seu lançamento. Além disso, houve polêmicas em torno da exibição do longa para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Apresentação de "Cidade de Deus" aos membros da Academia teria sofrido boicote em 2003. Para que um filme seja considerado elegível à categoria de Melhor Filme Internacional, deve ser assistido pela Academia. Cada longa é apresentado de forma isolada, mas na vez da produção brasileira, uma parcela dos participantes se ausentou, segundo matéria da Folha de S.Paulo da época.

Leandro Firmino interpretou o personagem Zé Pequeno em 'Cidade de Deus' (2002) Imagem: Reprodução

Deixar a sala de exibição do filme era estratégia para reduzir nota dos indicados. Essa foi uma brecha encontrada para boicotar a participação de "Cidade de Deus" à categoria de Melhor Filme Internacional. De acordo com o crítico de cinema Waldemar Dalenogare Neto, em entrevista a um dos membros integrantes da comissão da época, a nota do filme de Fernando Meirelles caiu de 10 para 6 logo após a exibição dele.

Perfil dos votantes estaria entre os principais motivos para a reação negativa ao filme brasileiro. Conforme publicado na Folha de S.Paulo, o alto grau de violência realista apresentado na produção foi rechaçado por um grupo conservador que compunha a comissão.

Nunca vi nada parecido. Pessoas começavam a se xingar durante a exibição do filme. Uns diziam que aquilo era arte; outros diziam que aquilo era um filme apelativo que tentava promover um realismo forçado e desnecessário. No final do filme, parte dos que não gostaram simplesmente esvaziaram a seção, tirando a chance de disputar o Oscar Membro da Academia da época, em entrevista a Dalenogare Neto

Alexandre Rodrigues interpretou Buscapé em 'Cidade de Deus' Imagem: Reprodução

O mesmo membro avaliou o episódio como o mais vergonhoso que viveu na comissão de Filme Estrangeiro. O regulamento daquele ano dizia que o filme receberia automaticamente a nota mínima (6) no momento em que um membro deixasse a exibição oficial para a Academia.

Exibição internacional em 2003 e indicações ao Oscar 2004

Fora do Oscar de 2003, "Cidade de Deus" teve data de lançamento mudada pela Miramax. Após a negativa de parte dos membros e de toda a polêmica causada na exibição para a Academia, a produtora percebeu que o filme não seria mesmo indicado a Melhor Filme Internacional. Com isso, o longa foi lançado para o circuito internacional em janeiro de 2003, ficando apto para competir em 2004.

Indicado a Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia. Ainda com muitas ressalvas entre os integrantes da comissão de filmes estrangeiros, o filme brasileiro não conseguiu indicação de Melhor Filme Internacional, mas recebeu outras quatro indicações para disputar ao Oscar 2004.

Fernando Meirelles foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor por 'Cidade de Deus' Imagem: Mathilde Missioneiro/Folhapress

Estudo para evitar injustiças e criação da pré-lista

Academia encomendou em 2005 um estudo sobre como evitar injustiças como a que ocorreu com "Cidade de Deus". Foram avaliadas estratégias para que filmes aclamados e referenciados não sofressem manipulações internas, resultando em uma não-indicação.

Dois anos depois, nasceu a pré-lista de indicados ao Oscar. Toda a situação vivenciada em torno do filme brasileiro movimentou a criação de uma seleção para longas estrangeiros. Depois, essas listas prévias começaram a ser usadas para outras categorias também.

Nova regra contempla não só notas altas, mas indicações de filmes prestigiados. Antes, era comum o eurocentrismo na lista de indicados a Melhor Filme Internacional. Após as normas criadas em 2007, os membros ganharam a permissão para sugerir filmes fora do circuito Europa-EUA. Com isso, estes longas passaram a poder figurar entre os nomeados, ainda que não tivessem obtido notas máximas.