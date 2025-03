Emilia Pérez: a ascensão e queda de um dos filmes favoritos ao Oscar

Nos últimos meses, "Emilia Pérez" foi do filme mais indicado ao Oscar a epicentro de uma série de polêmicas. Relembre tudo o que aconteceu:

O filme estreou em Cannes, em maio de 2024 e venceu dois troféus no festival: o prêmio do júri e o prêmio de interpretação feminina. No entanto, segundo a revista Variety, os filmes premiados nos festivais europeus nem sempre têm sucesso nas premiações dos Estados Unidos, que tendem a favorecer temáticas mais conservadoras.

Tudo mudou quando a Netflix entrou na jogada. A gigante do streaming comprou a distribuição de "Emilia Pérez" nos Estados Unidos e no Reino Unido após o festival de Cannes. Ainda segundo a Variety, o negócio foi fechado por US$ 12 milhões (R$ 69,9 mi), e a Netflix investiu várias vezes esse valor na campanha de divulgação. Em agosto, quando foi divulgado o primeiro teaser do filme nas redes sociais, já havia mais expectativa sobre prêmios —e também mais polêmicas.

Karla Sofía Gascón e Zoe Saldaña em cena de 'Emilia Pérez' Imagem: Divulgação

A forma como o México é representado no filme desagradou à população mexicana. Apesar de se passar no México, "Emilia Pérez" foi filmado na França e tem apenas uma atriz mexicana: Adriana Paz, que tem um papel secundário na história. O diretor, Jacques Audiard, disse em entrevista que não precisou estudar sobre o país, porque já sabia tudo o que precisava saber. "É um narco-musical-trans. Uma mistureba que não funciona, a não ser para confirmar os preconceitos e estereótipos que europeus e estadunidenses têm do México e da América Latina", escreveu a jornalista mexicana Cecilia Gonzalez.

A revolta foi tanta que uma paródia mexicana viralizou nas redes sociais. "Johanne Sacreblu" tem pouco menos de meia hora e usa diversos estereótipos para contar a história de uma mulher trans francesa: não faltam baguetes, croissants, boinas e ratos.

A decisão de fazer um musical sobre o narcotráfico também foi criticada. Na história, um traficante (Karla Sofía Gascón) arrependido de seus crimes procura uma advogada (Zoe Saldaña) para realizar sua sonhada cirurgia de redesignação sexual e assumir uma nova identidade. A mexicana Artemisa Belmonte, que abriu uma petição online para que o filme não fosse exibido no país, afirma: "É uma falta de respeito para todos os ativistas, as mães em busca de seus filhos e os milhares de familiares de desaparecidos no México, que ultrapassam 120 mil pessoas". A petição foi assinada por mais de 16 mil pessoas.

A representação de pessoas trans foi outro ponto polêmico. O jornalista Fran Tirado, do site especializado em notícias LGBTQIA+, questionou a trajetória da personagem principal: "Ela muda de gênero, se recusa a pagar por uma vida inteira de mau comportamento e engana sua esposa e filhos para que eles passem tempo com ela sob falsos pretextos. Esse também é o enredo de 'Uma Babá Quase Perfeita', que é um filme bom porque entende o quão absurdo é esse personagem".

Karla Sofía Gascón em cena de 'Emilia Pérez' Imagem: Divulgação

Mesmo com todas essas críticas, "Emilia Pérez" foi o filme com mais indicações ao Oscar neste ano. O musical concorre a 13 categorias, sendo o primeiro filme em língua não inglesa a alcançar essa marca. O filme também venceu prêmios importantes, como o Globo de Ouro de melhor musical ou comédia.

Cinco dias após as indicações, uma declaração polêmica de Karla Sofía Gascón abalou a campanha. Em entrevista à Folha de S. Paulo divulgada no dia 28 de janeiro, a protagonista do filme foi questionada sobre a rivalidade entre "Emilia Pérez" e "Ainda Estou Aqui", elogiou Fernanda Torres e afirmou: "O que eu não gosto é que há uma equipe nas redes sociais, que trabalha no entorno dessas pessoas, tentando diminuir o trabalho dos outros, como o meu, ou um filme".

Eu, em nenhum momento, falei mal de Fernanda Torres ou de seu filme, mas vejo muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres que falam mal de mim e de 'Emilia Pérez'. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu. Karla Sofía Gascón em entrevista à Folha de S. Paulo

A declaração repercutiu internacionalmente e o público questionou se a atriz não teria violado as regras do Oscar. O regulamento da premiação proíbe os indicados de depreciarem seus concorrentes. No entanto, segundo a revista Variety, Karla Sofía Gascón não se referia diretamente a Fernanda Torres e nem a "Ainda Estou Aqui". Em um comunicado enviado à revista, a atriz afirmou: "Eu me referia à toxicidade e ao discurso violento de ódio nas redes sociais, que infelizmente continuo recebendo". Depois, nas redes sociais, ironizou a situação.

Na mesma semana, vieram à tona uma série de tweets preconceituosos da protagonista. Em postagens divulgadas pela jornalista canadense Sarah Hagi, Karla se diz contra a presença de muçulmanos na Europa e descreve a cultura islâmica como "um foco de infecção que a humanidade deve eliminar urgentemente". A partir daí, usuários do X começaram a pesquisar outros termos na conta da atriz e encontraram postagens polêmicas sobre George Floyd (que ela descreve como um "vigarista viciado em drogas"), a diversidade no Oscar de 2021 ("eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M") e até sua colega de elenco, Selena Gomez ("é uma rata rica que se finge de coitada").

Em 'Emilia Pérez', Zoe Saldaña vive Rita, advogada que ajuda um narcotraficante a realizar a redesignação de gênero Imagem: Divulgação

A atriz pediu desculpas e apagou o perfil no X. "Como alguém em uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e lamento profundamente àqueles que causei dor. Durante toda a minha vida, lutei por um mundo melhor. Acredito que a luz sempre triunfará sobre a escuridão", disse em comunicado enviado à Variety. Depois, em entrevista à CNN espanhola, a atriz chorou e disse que suas palavras foram tiradas de contexto.

Desde então, a recepção ao filme (e, principalmente, à atriz) mudou. A Netflix afastou Karla Sofía Gascón da divulgação e outros integrantes da produção romperam com a atriz: Jacques Audiard descreve as declarações como "indesculpáveis" e Selena Gomez diz que "parte da magia desapareceu". Até a primeira semana de fevereiro, "Emilia Pérez" era o favorito da mídia especializada para o troféu de melhor filme internacional, mas desde então foi ultrapassado por "Ainda Estou Aqui".