Diego admite não ter alvo para o próximo Sincerão no BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio

Diego admite dificuldade para apontar alguém no Sincerão de segunda-feira no BBB 25

Na madrugada deste sábado (01), Diego revelou que está com dificuldades para escolher alguém para criticar no próximo Sincerão, dinâmica que acontece às segundas-feiras no BBB 25.

O que houve

O brother afirmou que não tem grandes conflitos dentro da casa. Apesar disso, mencionou algumas percepções sobre seus colegas de confinamento. "Eu acho isso péssimo. Eu não tenho nada para falar de ninguém. Se eu fosse falar da Renata, que é uma pessoa com quem sinto que há um bloqueio, diria que ela está tentando se forçar agora em uma situação que não está benéfica para ela", analisou Diego.

O ginasta também comentou sobre Eva, destacando que tem uma boa relação com a sister: "Gosto muito da Eva, acho ela sincera, fofa. Não que a Renata não seja, mas elas não são a mesma pessoa", disse.

Diego relembrou uma situação com Camilla e Thamiris que, segundo ele, já foi resolvida. "Houve uma situação que, ao meu ver, gerou uma conversa. Fiquei mais tranquilo e já entendo a maneira delas jogarem, entendo as prioridades. Mas tive uma sensação de mudança muito clara. De um dia para o outro, as coisas mudaram completamente", analisou.