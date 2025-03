Diego Hypolito vê bajulação a Vitória em festa no BBB: 'Puxando saco'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada deste sábado (01), Diego trouxe à tona uma observação sobre a festa no BBB 25, destacando um comportamento diferente dos brothers após a vitória de Vitória na Prova do Líder.

O que houve

Diego afirmou que Vitória Strada, a líder da semana, foi bajulada. Vitória respondeu falando a sua percepção. "Uma festa completamente diferente", disse a atriz.

Diego justificou. "Completamente diferente, porque todas as vezes o foco foi o Quarto Nordeste. Hoje, pela primeira vez, não é. Todas as pessoas estavam inseguras, com medo, puxando o saco..."

Intrigada com a situação, Thamiris perguntou sobre como Eva e Renata se comportaram. "As meninas estavam puxando o saco dela?". Diego então respondeu. "Desculpa, mas eu achei que todo mundo estava. A Renata nunca oferece bebida pra ela", disparou.

Vitória tentou amenizar, afirmando que já havia recebido esse tipo de atenção antes. "Não, nesse sentido, ela já tinha feito isso antes", se referindo a Renata.

Diante da insistência da sister, Diego recuou. "Ah, Vitória, para! Ai, eu esqueço que tô sendo gravado".