'Tortura continuada': ele sumiu após entrar em luta armada contra ditadura

Luiz Almeida Araújo desapareceu no dia 24 de julho de 1971, na avenida Angélica, em São Paulo, e, desde então, nunca mais foi visto. O corpo nunca foi encontrado. A história é semelhante a de Rubens Paiva, retratada no filme "Ainda Estou Aqui" — que concorre ao Oscar de melhor filme.

Luiz não chegou a conhecer a filha, Alina. Sua companheira, Josephina Vargas Hernandes, também militante, estava grávida e fora do Brasil na ocasião. Luiz nem soube da gestação antes de seu desaparecimento.

É preciso viver o ritual do luto para seguir em frente. Nós vivemos em um velório há mais de 50 anos, e isso gera um desgaste emocional, psicológico. É uma tortura continuada. Eu tenho sonhos reincidentes e repetitivos com ele.

Maria do Amparo, irmã de Luiz, em conversa exclusiva com Splash

Adeptos da luta armada

O membro da ALN (Ação Libertadora Nacional) atuava na luta armada e vivia na clandestinidade. Em 16 de julho de 1971, teve o último encontro com a irmã, Maria do Amparo Almeida, que também era militante e clandestina. Ela comemorava o aniversário de 21 anos naquele dia.

Nossa experiência era mais pesada, porque estávamos na luta armada. A gente dormia com a metralhadora do lado e uma arma do outro. Até hoje não durmo com a luz apagada. Embora eu saiba por testemunhas que eu estou dormindo pesadamente, tenho a sensação de que não durmo pesadamente. O medo nos acompanha.

Maria do Amparo

Luiz foi reconhecido como desaparecido político em 1995. Ele foi detido quando conduzia Paulo de Tarso Celestino, então dirigente nacional da ALN, para um encontro com um agente infiltrado, cabo Anselmo, nas imediações da avenida Angélica, em São Paulo.

O militante trabalhou como office boy aos 14 anos, foi aluno da Escola de Teatro Leopoldo Fróes e estudou ciências sociais na PUC-SP. Era observado pelos órgãos de repressão desde 1968. Na época, ele foi detido após ter emprestado um carro para uma ação da ALN. Após o episódio, ele partiu para a realização de um treinamento em Cuba, retornando ao Brasil apenas em 1970.

Maria do Amparo exaltou a importância do filme "Ainda Estou Aqui". "Como a família Paiva e muitas outras famílias, nós ainda estamos aqui e vamos continuar. [Descobrir o que aconteceu] é um dever que temos com os que se foram e com as gerações futuras. Precisamos consolidar a democracia, porque vimos o risco que corremos."