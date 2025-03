De cabelo vermelho, Oruam homenageia Neymar em aniversário de 24 anos

O trapper Oruam, 25, filho de Marcinho VP, celebrou hoje 24 anos com uma mudança radical no visual e uma homenagem ao jogador Neymar, seu amigo pessoal.

O que aconteceu

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, postou em seus stories a foto de um bolo em homenagem ao seu ídolo, Neymar. O bolo, branco, trazia uma inscrição "100% Jesus" e, sobre ele, diversas fotos de Oruam com o amigo atleta.

O rapper também surpreendeu ao mudar o visual, cortando os cachos e pintando-os de vermelho. "Só quem é meu fã vai tacar o vermelhão, mano. Na relíquia do ódio, porra. Cortei o cabelo. Trem do ódio, cheguei, porra, vai tomar no ...", comemorou o cantor, vestindo uma camisa do Flamengo em um vídeo postado nos stories do seu perfil no Instagram, que conta com mais de 9 milhões de seguidores.

A comemoração veio após uma semana turbulenta, marcada por duas detenções e polêmicas envolvendo sua carreira e vida pessoal. Na quarta-feira, Oruam foi preso novamente, após uma operação da Polícia Civil encontrar um foragido da Justiça em sua casa. Durante a ação, os agentes identificaram Yuri Pereira Gonçalves, amigo de infância do rapper, com um mandado de prisão em aberto.

Oruam declarou informalmente à polícia que não sabia da situação do amigo, que estava em sua casa desde segunda-feira. O cantor foi liberado após assinar um termo circunstanciado, já que o crime de favorecimento pessoal tem menor potencial ofensivo.

Essa foi a segunda detenção do artista em menos de uma semana. No dia 20 de fevereiro, Oruam foi preso em uma blitz no Rio de Janeiro após realizar um "cavalo de pau" na rua. Ele estava com a CNH suspensa e pagou R$ 60 mil de fiança para ser solto.

Oruam tem sido alvo de críticas e até de um projeto de lei conhecido como "PL anti-Oruam". O projeto visa impedir que artistas com músicas relacionadas ao crime organizado ou ao consumo de drogas se apresentem em eventos financiados pelo poder público. A proposta ganhou força no Congresso e gerou um intenso debate sobre censura e liberdade de expressão.

O rapper reagiu nas redes sociais, alegando que a medida criminaliza o funk e o rap. "Virei pauta política, mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam, mas todos", escreveu.

Além das controvérsias legais, Oruam se envolveu em uma polêmica com a atriz Luana Piovani, após ela criticar Neymar por supostamente apoiar uma emenda para a privatização das praias. Em resposta, o rapper convocou seus seguidores a atacarem a atriz nas redes sociais, chamando-a de "velha maluca".

O episódio gerou repercussão negativa, levando ao cancelamento de um show de Oruam em um festival, que alegou que os posicionamentos do artista não condiziam com os valores do evento. Neymar, por outro lado, saiu em defesa do rapper, convidando-o para um show.

Oruam também já relatou ter sido escoltado para fora de um shopping em Portugal, alegando abordagem discriminatória da polícia local. O caso gerou debate sobre racismo e discriminação contra artistas da periferia.

Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. Ele possui uma tatuagem dos rostos de Marcinho VP e Elias Maluco, este último condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. A tatuagem é frequentemente citada por críticos que associam o artista a facções criminosas.