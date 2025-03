Briga por alianças, lentilha e chapéu: 6ª semana do BBB teve de tudo

A 6ª semana do BBB 25 (Globo) teve um pouco de tudo: briga por lentilha, alianças rompidas entre Vitória, Camilla e Thamiris, reconciliação, eliminação emocionante, dinâmica inédita e novo visual de Aline. Confira o que rolou:

Paredão com reviravoltas

Camilla livrou a irmã, Thamiris, do Paredão no BBB 25 Imagem: Reprodução/Globoplay

A semana começou no domingo (23) com a formação do 6º Paredão, que quase teve Camilla e Thamiris disputando a permanência juntas. No entanto, Camilla usou seu Poder Curinga e tirou a irmã da berlinda. A trancista também conseguiu escapar do Paredão na prova Bate-Volta. Com isso, os emparedados foram Vilma, Diogo e Vitória.

Treta!

BBB 25: Vitória e Camilla discutem Imagem: Reprodução/Globoplay

O fim da formação do 6º Paredão foi marcado por uma discussão entre aliados. Vitória recebeu um abraço de Camilla. "Torço por você, tomara que você volte", disse a trancista. No entanto, Guilherme, que estava próximo no momento, pontua uma contradição da carioca. "Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. Na primeira oportunidade que você teve, disse assim: 'Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", declarou o fisioterapeuta.

Camilla interrompeu a pergunta. "Quem é sua prioridade?", questionou a trancista. "Minha prioridade? Minha sogra", respondeu Guilherme. "A minha prioridade é minha irmã. Eu votaria, sim, na Vitória", retrucou a sister.

Guilherme lembrou do 5º Paredão, quando Camilla se voltou contra Vitória por não ter votado igual a ela. "Eu jamais faria isso com um aliado, se o Diego fizesse isso, se a Dani fizesse isso, se a Delma, que é minha sogra. Eu jamais iria votar na pessoa que é 'o meu', porque isso pra mim é soltar a mão. Era o momento que a Vitória mais precisava de apoio, porque a pessoa que ela mais ama, que é o Mateus, estava no Paredão. Vocês só vieram mudar com ela totalmente quando o Mateus saiu", disse o pernambucano.

As três sisters discutiram sobre lealdade e Camilla decretou que não queria mais conversar com Vitória. A atriz chegou a perder a paciência ao ouvir que ela deveria "aproveitar o momento" para se mostrar. "Você precisa ser uma escr*ta assim com uma pessoa?", questionou.

Lentilha da discórdia

BBB 25: Diogo e Aline discutem sobre comida Imagem: Reprodução/Globoplay

Na segunda-feira (24), Após Diogo e Vilma fazerem o almoço, Aline afirmou que mais lentilha deveria ser preparada nas refeições, já que todos os dias sobrava feijão. Na opinião da sister, os participantes já não aguentam mais comer o mesmo alimento. No entanto, Diogo e Camilla afirmaram que a quantidade de lentilha era sempre a mesma, variando apenas a quantidade de água colocada.

Assim que o participante subiu para o quarto Fantástico, Aline foi atrás do ator para esclarecer seu comentário. "Não é sobre o preparo da lentilha, é sobre a distribuição", afirmou, negando que estivesse atacando o ator. Diogo rebateu: "Você não cozinha, você não tem propriedade pra falar sobre isso. Não tem, Aline! Quem cozinha sou eu, minha mãe, Camilla".

O brother questionou a ex-policial militar se ela estava na intenção de arrumar confusão com ele, mas ela seguiu argumentando sobre a distribuição do alimento. Depois de quase uma hora de discussão, os dois decidiram encerrar a conversa após Diogo afirmar que estava sem cabeça para isso, por estar com outros problemas na cabeça. Ofendida, Aline deixou o quarto e foi sozinha para área.

Vitória X Camilla

BBB 25: Vitória chama Camilla no Sincerão de segunda-feira (24) Imagem: Reprodução/Globoplay

A rixa entre as aliadas continuou no Sincerão. A atriz apontou a antiga aliada e desabafou. "Falei que nunca chamaria um aliado pra cá, mas Camila falou que não posso contar com ela pra mais nada. No momento que eu apresentei a minha opinião, jamais teria o intuito de deixar na berlinda qualquer aliado meu. Jamais teria a atitude que ela teve comigo.". Ao responder Vitória, Camilla se emocionou e disse que a atriz usou palavras na discussão que sabia que a machucariam.

Vinícius na mira

BBB 25: Vilma se queixa de tratamento dado a ela por brother Imagem: Reprodução/Globoplay

Já na terça-feira (25), Vilma acusou Vinícius de evitar ela e Diogo Almeida na casa. O ator, que ouvia a conversa, endossou as críticas feitas pela mãe, enquanto Aline defendeu sua dupla.

Vilma: "Isso aí não adianta, não vai mudar. Mas ele falou que eu era insignificante".

Aline: "Eu não posso falar por ele (...). Talvez a insignificância seja para o jogo, porque, uma pessoa que não é expressiva, não tem significância no jogo".

Diogo: "É, mas no caso do Vinícius, ele falou que a minha mãe era insignificante e não valia a pena chamar ela para uma conversa".

Em seguida, Aline confrontou Vinícius, que negou ter chamado Vilma de insignificante.

Selando a paz

BBB 25: Vitória Strada e Camilla conversam na tarde de terça-feira (25) Imagem: Reprodução/Globoplay

Também na terça (25), Vitória pediu desculpas após acreditar ter chamado Camilla de "agressiva" em alguma das discussões delas. "Eu, de verdade, me arrependo de ter usado essa palavra. Te peço desculpas, do fundo do meu coração.".

Camilla voltou a criticar Vitória por ter supostamente usado a palavra "agressiva" para ela. "A palavra que você usou pra gente, pra mim, que sou preta, mano... Sei que o cancelamento é diferente lá fora até pra nós duas. Se você for cancelada, vai ser diferente pra mim.". As duas se resolveram e colocaram um fim ao conflito com um abraço.

Fim do jogo para Diogo

BBB 25: Diogo Almeida faz discurso antes de deixar a casa Imagem: Reprodução/Globo

Diogo Almeida foi o oitavo eliminado no sexto Paredão. O ator recebeu 43,93% dos votos, contra 32,61% de Vitória Strada e 23,46% de Vilma. Aline ficou bastante abalada pela saída do brother.

BBB 25: Brothers se emocionam com saída de Diogo Almeida Imagem: Reprodução/Globoplay

Quarto do Desafio

BBB 25: Vinícius realiza Desafio Imagem: Reprodução/Globoplay

Na quarta-feira (26), os brothers foram surpreendidos com uma dinâmica inédita. João Pedro notou um botão na área externa, e Vinícius arriscou e o apertou, ganhando o direito de vetar uma pessoa da próxima Prova do Líder. Após todos serem reunidos na sala, Vinícius escolheu deixar Maike de fora da dinâmica.

Em seguida, Vinícius teve que cumprir um desafio. Ele foi levado para um quarto completamente escuro, onde teve que encontrar as letras da palavra VIP em menos de dez minutos. O baiano cumpriu o desafio e descobriu que está imune e no grupo VIP. Caso o participante não conseguisse, ele estaria no Paredão e iria diretamente para a Xepa.

Assim que retornou do desafio, o participante pôde vetar mais uma pessoa e escolheu Vilma. No entanto, alguns minutos depois, Vinícius refletiu e se arrependeu da decisão. "Errei o segundo veto. Se eu tô imune, ela não vota em mim... era pra vetar um dos meninos [João Pedro ou João Gabriel]", concluiu.

Nova participante?

BBB 25: Aline tirou as tranças Imagem: Reprodução/Globoplay

Aline optou por mudar de visual no reality show. Após mais de um mês, ela decidiu desfazer as tranças em seus cabelos.

Punição gravíssima

BBB 25: Vinícius cortou fio do microfone de sister acidentalmente Imagem: Reprodução/Globoplay

Enquanto ajudava Aline a cortar as tranças, Vinícius, acidentalmente, cortou o fio do microfone da sister. Minutos depois, as TVs exibiram que Vinícius havia cometido uma punição gravíssima. Ele perdeu 500 estalecas.

Festa do Líder e Barrada do Baile

BBB 25: Festa do Líder João Pedro Imagem: Reprodução/Globoplay

Ainda na quarta (26), João Pedro teve sua Festa do Líder. O tema do evento foi "Interior", e reproduziu uma típica festa do interior do Brasil, com barracas, pescaria e totó, além de uma praça cenográfica.

Camilla ficou de fora da festa do líder João Pedro no BBB 25 Imagem: Reprodução/TV Globo

O Líder precisou vetar alguém. Ele optou por deixar Camilla de fora da festa.

Briga por chapéu

BBB 25: Gêmeos rompem após confusão por chapéu Imagem: Reprodução/Globoplay

Os gêmeos tiveram uma discussão durante a Festa do Líder. João Gabriel reclamou da insistência do irmão em pegar o chapéu. "Vai amassar meu chapéu? Vai não! Ele sabe que é meu. Não é bobo, não. O dele tá tudo amassado".

A confusão continuou quando Vinicius tentou intervir, argumentando que o item havia sido entregue pela produção para João Pedro. "A produção que trouxe. É pra ele", explicou.

João Gabriel continuou insistindo que era o dono do chapéu. "Tô nem aí! O chapéu é meu, tô nem aí! Ele sabe que o chapéu é meu. Ele não é bobo, não. Caiu no chão", comentou. "Caiu porque ele quis?", perguntou Vinicius. O gêmeo respondeu. "Problema! Eu falei pra ele tomar cuidado". Com a confusão, a produção mandou um outro chapéu. João Pedro e Vinicius foram buscar na despensa.

Do Paredão para a liderança

BBB 25: Vitória Strada vence sétima Prova do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Vitória venceu a Prova do Líder. A sister convidou Diego Hypólito e Thamiris para o seu VIP. Nas redes sociais, a escolha pela trancista foi criticada.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas