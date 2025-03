Clima de Copa? O que mudou no pré-Oscar das Fernandas Montenegro e Torres

O fato de Fernanda Torres estar indicada ao Oscar 25 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, ter tido a mesma chance no grande prêmio do cinema é sem dúvida um acontecimento midiático. Em todas as inúmeras participações de Fernanda Torres em programas da TV americana, todos os entrevistadores fizeram questão de conversar sobre isso.

Mas as gerações mais jovens, extremamente conectadas, provavelmente não sabem que a expectativa em torno de um prêmio na noite do Oscar em 1999 não chega nem perto do entusiasmo tipo Copa do Mundo que está tomando os brasileiros diante das chances de Fernanda Torres e do filme "Ainda Estou Aqui"

O conceito de fazer campanha por um filme não existia. Quer dizer, apenas entre os produtores, cada um tentando usar seu prestígio junto aos membros da Academia para angariar voz. Mas isso não passava de uma coisa interna. A interatividade na internet ainda engatinhava, então não havia uma maneira de um grande público externar o seu desejo para os votantes do prêmio.

Agora, Fernanda Torres praticamente deu a volta ao mundo algumas vezes desde a surpreendente vitória no Globo de Ouro. É muito difícil não trombar com seu sorriso na mídia, dia após dia. Só mesmo essa insistência para talvez fazer os votantes da Academia de Hollywood voltarem seus olhos para ela. E o que se vê no mundo é ainda mais forte na mídia brasileira. Todos querem falar de Fernanda Torres.

Fernanda Torres Imagem: Reprodução

Mas nada disso foi visto em 1999. Duas semanas antes da cerimônia, os três principais jornais impressos no Brasil passavam dias sem uma mísera menção à expectativa de ter Fernanda Montenegro na disputa. Nem mesmo "Central do Brasil" ter vencido o prêmio de melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro causou algo parecido com essa comoção nacional. Na época, o prêmio repercutia muito menos no Brasil.

Hoje, Fernanda Torres não saiu do noticiário em absolutamente todos os veículos possíveis nos últimos dois meses. Enquanto o público assiste, em 2025, a uma coleção de memes sobre a atriz e o filme, além de inúmeros trechos de entrevistas dela à mídia mundial, em 1999 praticamente houve apenas um episódio com Fernanda Montenegro que rendeu algo engraçado e chegou a reverberar forte.

E foi num dos programas mais importantes da época. Em entrevista no talk show de David Letterman, então indiscutivelmente o maior apresentador da TV americana, a atriz aproveitou uma pergunta para brincar. Letterman quis saber como era morar no Rio de Janeiro.

"I'm the old lady from Ipanema", disse uma Fernanda um tanto nervosa. A extrema popularidade da canção "Garota de Ipanema" entre os americanos, que a conhecem como "Girl from Ipanema", arrancou gargalhadas da plateia e do apresentador. Foi um grande desempenho da "velha senhora de Ipanema".

Na noite da cerimônia, uma vitória de Fernanda Montenegro era muito mais um delírio carinhoso dos brasileiros do que uma aposta concreta. Ela, realmente, não levou a estatueta, mas houve um agravante que deixou o Brasil furioso.

Fernanda Montenegro no tapete vermelho do Oscar de 1999 Imagem: Evan Agostini/Getty Images

No fundo, uma vitória de Meryl Streep, já consagradíssima e disputando o prêmio por um filme pequeno e independente, "Um Amor Verdadeiro", seria recebida com tranquilidade pelos brasileiros. Até mesmo uma conquista de Cate Blanchett, que ainda não tinha alcançado a condição de diva que exibe hoje, mas já carregava uma aura de grande estrela e teve um desempenho espetacular no filme "Elizabeth".

Mas o Oscar acabou nas mãos de Gwyneth Paltrow, um dos sete prêmios abocanhados pelo filme "Shakespeare Apaixonado", que, hoje, numa revisão crítica, pode ser considerado bem fraquinho. Mas era uma produção Miramax, um estúdio que estava, naquele momento, mudando de patamar em Hollywood, passando a figurar entre os gigantes.

A sensação que ficou é que qualquer atriz no lugar de Gwyneth Paltrow também levaria o prêmio na categoria, embalada pelo momento de afirmação da Miramax. Era claro que seu sucesso na cerimônia era mais uma chancela da indústria do cinema do que propriamente um reconhecimento de valor artístico.

Em suas casas, já entrando na madrugada, as pessoas acompanhavam Fernanda Montenegro com muito carinho, estavam felizes por ela ter chegado à grande festa. Mas Paltrow, considerada muito mais um rostinho bonito do que uma atriz de verdade, recebeu todas as energias de ódio vindas do Hemisfério Sul.

Como brasileiro faz piada de praticamente tudo, em anos recentes circulou na internet a ideia da uma "Maldição de Montenegro" na vida de Paltrow e de Harvey Weinstein, ex-chefão da Miramax. Ela teve uma carreira em declínio, e hoje não é exagero considerar que está em um limbo hollywoodiano. E ele cumpre pena na cadeia por assédio sexual e estupro, depois de se tornar involuntariamente um símbolo do pior comportamento combatido pelo movimento feminista #MeToo.

E Fernanda Montenegro está feliz da vida na torcida pela filha.