Grávida, Brunna Gonçalves recorre a salto baixo para desfilar na Sapucaí

Colaboração para Splash, no Rio

Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, se prepara para brilhar na Marquês de Sapucaí durante o desfile de segunda-feira (03). No entanto, desta vez, a morena tomará alguns cuidados por conta da gravidez, estando no sexto mês de gestação.

O que vai acontecer

Brunna usará um salto mais baixo e confortável. Diferente de 2024, quando desfilou com um salto de 12 centímetros, este ano ela optou por um modelo de apenas quatro centímetros, garantindo mais conforto para sua gestação.

Neste sábado (1), Brunna recebeu sua fantasia para o desfile e fez questão de mostrar o momento para os fãs no Instagram. Contudo, ela manteve o mistério e não revelou o visual completo. Apenas uma parte do salto foi mostrada, deixando todos ansiosos pelo look completo que será exibido na Sapucaí. Ela vai desfilar pela Beija-Flor.

Ludmilla e Brunna estão juntas desde 2018 e oficializaram a união em 2019. Em novembro do ano passado, o casal comemorou uma nova fase ao anunciar, durante um show da cantora em São Paulo, a chegada do primeiro filho.