BBB 25: Vitória Strada chora ao presenciar Castigo do Monstro: 'Vê-lo ali'

Vitória Strada, 28, emocionou-se a valer ao ver Maike, 30, cumprir a primeira etapa do Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vilma, 68, e ele se fantasiaram de Paredão e devem ficar de sentinela em um muro cenográfico. Os dois têm de se revezar na função, uma vez que o espaço no muro nunca pode ficar vazio.

Depois de ver o representante comercial de pé no muro, Vitória entrou chorando na casa e desabafou com Thamiris, 33, e Diego Hypolito, 34. "Me deu muita vontade de chorar vendo ele ali", confessou a atriz.

A nutricionista aconselhou a artista a dar vazão às lágrimas e entender a situação como parte do jogo. "Ele [Maike] vai sentir, porque o Monstro foi feito para isso."