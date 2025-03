BBB 25: Maike e Vilma estão no Castigo do Monstro; um vai para o Paredão

Vinícius venceu a 7ª Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e escolheu Maike e Vilma para o Castigo do Monstro. No domingo (2) o brother indicará uma pessoa da dupla para o Paredão.

O que aconteceu

Quando escolheu Maike e Vilma para cumprir o Castigo, Vinícius soube que deverá colocar um delas no próximo Paredão. A indicação será definida apenas no domingo.

Vinícius justificou sua escolha: "Já é um pouco claro sobre quem me ameaça no jogo. Enquanto eu pudesse poupar Vilma do Monstro, eu faria isso. Mas tem que ser pessoas que eu indique ao Paredão, será Maike e Vilma."

Como é o Monstro Paredão: Duas pessoas vão se revezar para fazer essa parede. Ela nunca pode ficar sozinha. Um dos dois Monstro deve ficar lá, emparedado. No domingo, durante a formação do Paredão, o Anjo vai emparedar uma dessas duas pessoas. Só não pode escolher o Líder ou quem já está imune. Os dois Monstros perdem 300 estalecas. Se estiverem no VIP podem continuar.

