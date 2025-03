BBB 25: 7ª Prova do Anjo é de sorte e agilidade; acompanhe

A 7ª Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) acontece na tarde de sábado (1). Quem vencer imunizará um participante antes da formação do Paredão de domingo (2) e indicará uma pessoa do Castigo do Monstro para a berlinda.

Como é a prova

A ordem de participação, definida por sorteio, é a seguinte: Vinicius, Gracyanne, Vilma, Delma, Camilla, Daniele e Thamiris.

Vetos: Aline, Eva, Diego, Guilherme, João Pedro, João Gabriel, Maike e Renata não participam da dinâmica.

Regras: Na primeira fase, o participante deve encontrar os objetos que se encaixam perfeitamente nos espaços vazios da bancada. Na segunda etapa, é preciso encontrar as palavras certas que se encaixam nos espaços. Na terceira fase, o jogador deve encontrar os conjuntos de caixas que se encaixam nos espaços vazados da portas.

Tempos

Vinícius: 02:28.283

Gracyanne: 06:01.749

Vilma: 10:13.468

Delma: desclassificada por não encaixar as caixas no espaço correto

Camilla: 03:39.822

