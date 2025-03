BBB 25: Joselma defende Vinícius por punição a Vilma: 'Fazia sentido'

Joselma, 54, admitiu estar condoída com a situação de Vilma, 68, ao ter de cumprir o Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A dona de casa confessou que não consegue suportar ver a mãe de Diogo Almeida, 40, passando por algo assim. "Eu estou me sentindo tão mal vendo dona Vilma ali, que não estou conseguindo nem ficar perto dela ali", desabafou ela com os colegas do Quarto Anos 50.

Seu genro Guilherme, 27, também afirmou estar com pena da estudante de Nutrição. "Na hora em que ela colocou a roupa e ficou aqui deitada na cama, me deu uma angústia..."

Apesar do sentimento, Joselma afirmou entender a atitude de Vinícius, 28, ao colocar Vilma e Maike, 30, como os Monstros da semana. "Vini está tão mal! Não consigo nem ficar perto de Vini, porque ele está se sentindo tão mal... Eu sei que, em questões de jogo, como jogador ele fez o que fazia sentido."