BBB 25: João Gabriel diz que Vitória tem ciúmes de Thamiris; sister rebate

João Gabriel conversou com Thamiris na última festa do BBB 25 (Globo) e disse que Vitória Strada tem ciúmes da nutricionista.

O que aconteceu

João Gabriel analisou as atitudes de Vitória na casa: "Ela tem ciúmes."

Thamiris rebateu o amigo: "Não é ciúmes, é cuidado."

Ela está tendo um cuidado comigo. Não é interesse em mim. É só um zelo para eu, Thamiris, ter cuidado com as coisas que eu faço. Thamiris

O salva-vidas de rodeio, no entanto, insistiu que há algo estranho na relação — o que Thamiris negou: "Não tem isso, é só amizade. Eu tenho amigas que são exatamente assim. Sei que a gente se conhece há pouco tempo tempo, mas eu e a Vitória temos uma sintonia muito forte."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas