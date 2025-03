'Tem que ter respeito': Diego reclama de sister 'articulosa' do BBB 25

Durante a festa com Luiza Sonza no BBB 25 (Globo), Diego Hypolito conversou com Guilherme e criticou as atitudes de Renata na casa.

O que aconteceu

Diego reclamou que a postura de Renata muda de acordo com a situação dela no jogo. Na sexta-feira (28), a bailarina foi colocada na Mira da Líder Vitória.

O atleta chamou a sister de "articulosa": "Ela tem falar comigo sempre de um jeito que eu não gosto. Isso acontece regularmente, sem ela perceber. Não sou uma prioridade para ela, mas ela tem que ter respeito como todos nós temos aqui."

Sempre quando ela vai ter uma conduta comigo, diversas vezes ela fala de um jeito. E agora, como ela não está em uma boa posição, e os gêmeos não estão na Liderança, ela reverte logo depois. [...] Ela está com medo de ir para o Paredão. Diego sobre Renata

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas