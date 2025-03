BBB 25: Diego admite medo para Gracyanne: 'Não consigo não ser coração'

Diego Hypolito, 38, desabafou com Gracyanne Barbosa, 41, enquanto esta se exercitava na academia do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta admitiu que vive um momento de incertezas dentro do reality. "Eu estou em um período do programa em que há várias dúvidas na minha cabeça, Gra", desabafou ele. "Se você, que está sacando o jogo, está com dúvida...", respondeu a musa fitness.

Diego confessou temer que seu lado emocional o atrapalhe a ser racional no jogo. "Estou, mas não estou. Eu não vou conseguir não ser coração. E isso faz eu sempre me perder na minha linha de raciocínio."

Gracyanne, por sua vez, mostrou-se compreensiva com o dilema do atleta. "Às vezes você raciocina uma coisa, mas o coração te mostra outra."