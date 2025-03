BBB 25: Camilla acusa Renata de ter ciúme dos gêmeos: 'Reparei ontem'

Camilla, 34, fez observações sobre a relação de Renata, 33, com os gêmeos João Pedro e João Gabriel, 22, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na concepção da trancista, a bailarina tem ciúme da relação dos demais com a dupla. "Uma coisa que eu reparei ontem é que a Renata fica com muito ciúme deles. Ela fica reparando em tudo que todo mundo está fazendo", afirmou ela em conversa com Thamiris, 33, e Gracyanne Barbosa, 41 - que concordou. "Ela fica mesmo, isso sim. Isso ela faz. Só que ela não faz só em festa, faz 'na vida', mesmo", declarou a musa fitness.

Camilla assegurou que jamais tentou se beneficiar de João Pedro e João Gabriel no jogo. "Eu nunca me aproximei dos meninos para eles não votarem em mim, ou votarem junto comigo, nada disso. Claro, se eles quisessem, ia ser ótimo, mas não era essa intenção. Quem falou de jogo comigo foi o João Pedro, que falou que queria defender o Maike, que faria tudo para o Maike não ir para o Paredão."

A irmã de Thamiris admitiu que ensaiou um diálogo com Maike, 30, para 'provocar' a ex-dupla de Eva, 31. "Teve uma vez em que eu também falei com o Maike. Aí a Renata disse: 'vai lá fofocar com ela'. Só que eu falei de propósito, para ela começar com as suposições delas, entendeu? Estou nem aí."