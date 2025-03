BBB 25: Brothers especulam sobre Poder Pirata de Diego Hypolito: 'Peso 2'

A turma do Quarto Anos 50 fez especulações a respeito da natureza do Poder Pirata, conquistado nesta semana por Diego Hypolito, 38, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Eva, 31, por exemplo, opina que o artifício daria ao ginasta o dom de 'se apropriar' dos votos de outro participante. "Roubar os votos de uma pessoa e botar em outra", prospectou ela.

Guilherme, 27, entretanto, pensa que a habilidade daria ao voto de Diego o peso de dois votos. "Daqui a pouco vai começar a votação aberta ali na sala!", vislumbrou ainda ele.

De fato, o Poder Pirata conferirá ao atleta o direito de tirar o voto de outro participante e votar duas vezes na formação do Paredão deste domingo (2). Ou seja, tanto Eva quanto Guilherme estão certos em seus palpites.