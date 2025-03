Além de 'História de Amor', quais novelas da década de 1990 merecem reprise

Com o sucesso de "História de Amor" (Globo) na faixa Edição Especial, Splash preparou uma lista com outras novelas da década de 1990 que merecem uma reprise no ano de comemoração dos 60 anos da Globo.

Barriga de Aluguel (1990)

A novela de Gloria Perez só foi reprisada uma vez no Vale a Pena Ver de Novo, em 1993. Sendo um grande sucesso na exibição original e tratando de um tema à frente de sua tempo, "Barriga de Aluguel" mostrava da disputa de Ana (Cassia Kiss) e Zeca (Victor Fasano) pela guarda do filho que geraram através da barriga de aluguel Clara (Cláudia Abreu).

Rainha da Sucata (1990)

Clássico de Silvio de Abreu que reuniu grande elenco, como Regina Duarte, Tony Ramos, Gloria Menezes e Fernanda Montenegro. A história girava em torno de Maria do Carmo (Regina Duarte), mulher que fez fortuna ao lado do pai com um ferro-velho. Anos depois de ser humilhada por Edu Figueroa (Tony Ramos), seu amor da juventude, ela tem a oportunidade de se casar com ele com a promessa de reerguer financeiramente sua família falida.

Felicidade (1991)

Depois de "História de Amor", esse outro clássico de Manoel Carlos poderia ser reexibido nas tardes da Globo. Na trama, Helena (Maitê Proença) é uma mulher que não vê a hora de sair da pequena cidade de Vila Feliz, em Minas Gerais, e se mudar para o Rio de Janeiro. Anos mais tarde, já morando na Cidade Maravilhosa, ela precisa enfrentar Débora (Viviane Pasmanter) para viver um amor com Álvaro (Tony Ramos), seu grande amor e pai biológico da menina Bia (Tatyane Goulart).

A Viagem (1994)

Sendo reprisada já duas vezes na Globo, em 1997 e 2006, já está na hora desse clássico de Ivani Ribeiro aparecer novamente na televisão aberta. A trama, que tem um viés espírita, conta a história de Diná (Christiane Torloni) e sua relação com Otávio Jordão (Antonio Fagundes), um amor que ultrapassa a morte e as vilanias de Alexandre (Guilherme Fontes), um espírito obsessor.

Tropicaliente (1994)

Com uma trama ensolarada e praiana, "Tropicaliante" poderia ser uma boa reprise para as tardes da Globo. O reencontro de Ramiro (Herson Capri) com Letícia Velasquez (Silvia Pfeifer), uma antiga paixão de juventude, é o fato gerador dessa história que se passa em praias de Fortaleza, no Ceará.

A Próxima Vítima (1995)

Única novela a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo com um final diferente, "A Próxima Vítima" se tornou um clássico da teledramaturgia brasileira com uma trama de suspense, bem diferente do que estamos acostumados a acompanhar em folhetins tradicionais. A história, que se passa em São Paulo, gira em torno de um serial killer, que anda em um Opala preto e mata pessoas de acordo com o Horóscopo Chinês.

A Indomada (1997)

Depois de "Tieta", poderíamos assistir a reprise de outra trama em uma pequena cidade e com muito realismo fantástico, escrita por Aguinaldo Silva. Na trama, Helena (Adriana Esteves) volta para Greenville após muitos anos e precisa enfrentar as armações de sua tia, a ambiciosa Maria Altiva (Eva Wilma). Enquanto isso, a cidade é cheia de casos e personagens curiosos, como o Cadeirudo, figura misteriosa que ataca as mulheres que andam sozinhas pelas ruas à noite.

Anjo Mau (1997)

Reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo em 2003 e em 2016, "Anjo Mau" é mais um daqueles sucessos que merece uma terceira reprise na televisão aberta. A trama é estrelada por Gloria Pires como Nice, uma babá que não mede esforços para conquistar Rodrigo (Kadu Moliterno), um dos donos da casa onde trabalha, e melhorar de vida.