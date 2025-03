'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 3/3 e 7/3

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 3 de março

O júri, formado por Norma, Goma e Fafá, avalia os candidatos do Casal Primavera, concurso para escolher quem apresentará a Festa da Primavera. Benjamin e Nina desejam participar, mas Norma os proíbe. Anna inscreve os professores Gabriel e Pilar sem que eles saibam. Thomas acredita que Goma causará problemas no evento.

Terça-feira, 4 de março

Norma confessa que queria que Elisa ganhasse o concurso. Norma não consegue autorização da prefeitura de Milagres para impedir a Festa da Primavera. Preocupado com o comportamento de Goma, Thomas tem uma crise de ansiedade, e Cristina o acalma. Moleza leva as crianças do Pequenotts para a caverna e luta contra Safira e Dodô. Gabriel quer saber de Pilar o verdadeiro motivo dela não querer ser sua parceira na festa.

Quarta-feira, 5 de março

MC Daniel busca um feat musical com a diretora Norma, em seu alter ego como MC Normaliza; ela precisa decidir se aceita o convite do artista do funk. Pilar revela a Gabriel que toda Dama da Primavera entra no evento andando de bicicleta, mas ela não sabe pedalar. Thomas comenta com Shirley e Wanda para vigiarem Goma na festa. Isadora conta a Anna que o pai perdeu o emprego. Goma consegue uma medida protetiva para manter Shirley e Wanda distantes dele. Gabriel ensina Pilar a andar de bicicleta. Elisa treina Gabriel, Pilar, Tonico e Dalete para apresentar um show de fanfarra na festa. As detetives vestem César com um disfarce para observar Goma.

Quinta-feira, 6 de março

A estação mais florida chega, e a Festa da Primavera em Milagres celebra esse momento. Os moradores e toda a comunidade se envolvem na festividade. Lavínia provoca Isadora pela dificuldade financeira que a família dela enfrenta. Gabriel pergunta a Pilar se ela quer namorar com ele, e as crianças escutam o pedido. Pilar não responde. Fafá ajuda Felipe e Rui a montar a barraca de tomba-latas.

Sexta-feira, 7 de março

Elisa se veste de Dama da Primavera e inicia a cerimônia da Festa da Primavera com Gabriel. Goma diz a Shirley e Wanda que os doces do evento foram sabotados, mas que não foi ele. Pilar surge na festa andando de bicicleta e toma o lugar de Elisa. As meninas do colégio se apresentam no palco do evento. Algumas famílias são homenageadas na festa, e Lavínia e Anna representam as famílias Albuquerque e Salvatore, respectivamente, ganhando uma placa de honra. Shirley e Wanda prendem Norma pela tentativa de boicotar o evento.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.