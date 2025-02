'Volta por Cima': Tereza aceita hospedar vilã terrível em sua casa

No capítulo de sábado (1°), da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena agradece Jin pela ajuda com a fantasia. Gigi e Marco tentam convencer Edilene a falar o paradeiro de Ruth.

Tati reclama de Jin para Osmar. Marco estranha a troca de olhares com Edilene. Osmar questiona Violeta sobre Aquiles estar próximo à casa de Doralice, e ela tenta desconversar. Edson repreende Sidney.

Chico e Aquiles seguem Madalena e Jin. Chico aborda Madalena vestida de bate-bola. Violeta manda Aquiles assumir o lugar de Chico e executar sua ordem no lugar dele.

Min-Ji e Hana se hospedam no hostel de Tereza e Jayme. Violeta marca seu casamento com Osmar para depois do Carnaval. O Dragão Suburbano se prepara para desfilar, e Chico e Aquiles observam a movimentação.