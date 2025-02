'Me sinto amada': a volta de Lucinha Lins às novelas da Globo após 21 anos

Lucinha Lins, 71, está de volta às novelas após quase oito anos. Seu último folhetim foi "Apocalipse", em 2017, na Record. Quando se fala apenas de Globo, ela não fazia uma trama lá há 21 anos —a última foi "Chocolate com Pimenta", em 2004. Esse hiato acaba hoje: atriz entra para o elenco da atual novela das 7, "Volta por Cima", como Ruth.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Retorno à Globo após 21 anos

Lucinha não esconde a empolgação de retornar às novelas e diz estar vivendo um momento de acolhimento por parte do público. "Uma fase encantadora, porque eu não sei direito mais o que é a tal da Lucinha Lins... E a receptividade por estar voltando às novelas, meu Deus do céu, minhas fãs, minha família, meus amigos, pessoas na rua... Hoje mesmo fui ao supermercado antes do Carnaval e as pessoas falavam comigo: 'Você voltou para as novelas!'"

Me sinto muito mimada, acariciada. Estou em um momento de muita emoção e muito feliz. Me sinto extremamente amada.

Lucinha Lins para Splash

Voltar aos Estúdios Globo após duas décadas é um misto de ansiedade e surpresa, conta Lucinha. "Primeiro, fiquei um pouco aflita, porque o convite era maravilhoso, mas você cai de paraquedas em um trabalho que já está com o trem nos trilhos. Todo mundo já está em sintonia —elenco, direção, produção— e chega uma novata, que sou eu".

A atriz também se surpreendeu com o tamanho da emissora atualmente, bem diferente do que ela encontrava no início dos anos 2000. "A TV Globo cresceu muito. O tamanho do Projac [os Estúdios Globo], hoje, é algo impressionante para quem esteve lá tantos anos atrás. Mais estúdios, novos produtores, diretores. Reencontrei algumas pessoas, outras conheci agora. Mas fui recebida com muito carinho."

No elenco, Lucinha reencontrou colegas de longa data, como Betty Faria, e conheceu novos talentos. "É um time espetacular. Trabalhar com Guilherme Weber, Zé de Abreu, Drica Moraes... Eu nunca tinha contracenado com o Zé, aliás, fizemos Rapunzel no Sítio do Picapau Amarelo há anos. Ele era meu pai! E eu nem lembrava, foi ele quem me contou."

Marco (Guilherme Weber) e Ruth (Lucinha Lins) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

"Volta por Cima"

Em sua primeira aparição na trama de Claudia Souto, Ruth fica frente a frente com o filho. O público ficará sabendo que Marco foi retirado dos braços da mãe por Rodolfo (José de Abreu) quando ainda era um bebê. "Ela é uma mulher assustada. Esse filho foi tirado dela, e ela sofreu ameaças muito grandes. Ela some, não tem ponto de partida para encontrar essa criança. É uma pessoa medrosa, tímida, que chega a mudar de nome".

A reviravolta acontece quando alguém bate em sua porta perguntando por "dona Edilene", seu nome atual. "Eles querem notícias de uma tal de Ruth, e ela não ouve esse nome há 45, 50 anos. Ela fica muito assustada porque as ameaças de Rodolfo contra ela foram muito grandes.

Segundo a atriz, o reencontro entre mãe e filho será carregado de emoção. "Ela vai descobrir que quem procurou por ela é o próprio filho. Estamos gravando essas cenas essa semana, mas é uma mulher magoada, que vai confrontar Rodolfo. Será que estou dando muito spoiler?" brinca.

Ao contrário do que imaginava, a atriz não fará apenas uma participação especial. "Pensei que era só uma passagem, mas não. Eu fico até o final da novela, rapaz. Vou até o último capítulo, vivendo essa personagem que tenta recuperar o tempo perdido e curtir cada minuto ao lado do filho."

Marco (Guilherme Weber), Ruth (Lucinha Lins) e Gigi (Rodrigo Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Etarismo na TV

Aos 71, Lucinha já comentou diversas vezes sobre etarismo no audiovisual. Em conversa com Splash, reitera o seu pensamento: "O novo sempre é bem-vindo. O que não é bonito é esquecer quem abriu as portas para esse novo. Quando você combina as duas partes, as coisas ficam melhores."

Atriz destaca a importância da troca entre gerações. "É maldade jogar uma turma jovem em uma responsabilidade grande sem ter ao lado pessoas experientes. Eu vivi isso. Em 'Roque Santeiro', eu era filha de Ary Fontoura e Luiza Mafalda. O apoio deles foi fundamental. Tive ao meu lado gente competente me ajudando a aprender... Espero que isso aconteça sempre. Deixar os veteranos participarem faz tudo ficar mais interessante. E ainda protege os mais novos".

Veterana não pensa em parar de trabalhar. Pelo contrário: já tem novos projetos após o término de "Volta por Cima". Ela deve rodar um filme no segundo semestre e lançar "Tanto Amor", longa de Daniel Guedes.

"Paralelo a isso, estou me desafiando em um monólogo chamado 'Torta Capixaba'. É um texto do meu marido, do Cláudio Tovar. Ele escreveu há anos. Eu pedi que não mostrasse a ninguém porque ele seria meu. Estamos em fase de captação de recursos. Se tudo der certo, esse ano eu tenho um monólogo para apresentar, que é um desafio para qualquer ator. Também faço parte de um espetáculo que está em cartaz há 17 anos, o 'Palavra de Mulher', ao lado de Virgínia Rosa, Tânia Alves e uma banda maravilhosa. Um show levemente teatralizado, onde cantamos músicas de Chico Buarque e seus parceiros".