Vitória e Thamiris ouvem conversa e retomam rivalidade: 'Cobrinhas'

Vitória Strada e Thamiris, que haviam ensaiado uma reaproximação com Eva e Renata, voltaram a criticar as bailarinas na madrugada desta sexta-feira (28) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Enquanto Eva, Renata e os gêmeos comentavam sobre Vitória e Thamiris em outro quarto, a dupla do Quarto do Quarto Nordeste ouvia as falas. "Eu não falei desde o início das duas? Se tivesse mexido nisso aqui antes, talvez tivesse tirado uma coisa aqui…", disse Vitória.

"Cobrinhas", alegou Thamiris.

Em seguida, a carioca alertou Diego Hypolito, que havia entrado no quarto. "Elas [bailarinas] estavam num deboche aqui no quarto [Fantastico]", disse. "Tava falando que sabia que a gente tava vendo, fazendo graça pra câmera, me imitou falando assim ó [apontando o dedo], porque falam que eu falo que nem rapper quando tem Sincerão... Elas são demais, tá?"

Diego afirmou que Eva e Renata estão tentando "colher informações": "A gente tava conversando sobre votos lá embaixo. E a Dona Delma também tava", disse.

Vitória disse que tem gostado mais de Eva, embora ainda exista uma distância no jogo. "A Renata eu não tenho tanta proximidade, porque ela é mais ácida. Eva é mais doce, mas no jogo, ela está distante de mim", disse.

Thamiris disse que Renata é "seca".

Mais tarde, com Aline, Vitória afirmou que Eva e Renata "são amigas de todo mundo". "Acho que toda a casa já tá reparando…", disse.

No fim da noite, Vitória definiu seus alvos: Vilma, Eva, Renata, João Gabriel e João Pedro.

