Vitória descobre câmeras noturnas: 'Tanta coisa que fiz com a luz apagada'

Vitória Strada se surpreendeu na madrugada desta sexta-feira (28) com o funcionamento das luzes no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto do Líder, Vitória acompanhava os cômodos pelas câmeras quando viu as luzes se apagarem.

Surpresa, ela questionou para Thamiris: "É assim que fica? Eu achava que não dava pra ver nada", disse.

Meu Deus do céu, tantas coisas que eu fiz com essa luz apagada. Meu braço tá mole. Thamiris, eu tô passando mal, não tô legal Vitória Strada

Thamiris começou a gargalhar. "O que que tu fez, Vitória?", questionou.

"Eu não fiz nada não", respondeu Vitória rindo e cobrindo o rosto.

