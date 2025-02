BBB: Vitória chamando Thamiris para o Vip fez muita gente revirar os olhos

Nesta quinta-feira, 27, quando Vitória escolheu Thamiris para o Vip, após vencer a prova do líder no BBB 25, deixou muita gente inconformada. Eu me lembrei daquele típico casal que vive brigando e parece que só as duas pessoas envolvidas não enxergam que o casamento acabou. Esse tipo de dinâmica também se repete em relações de amizade.

O desgaste da relação com Camilla é mais evidente, tanto que, mesmo com a paz selada, Vitória não convidou a irmã da amiga para curtir as mordomias da liderança dela. Aliás, será que dá para acreditar que a paz vai durar para sempre? Será que é possível ter relações satisfatórias com tantas brigas, choro, sofrimento, dedo na cara e gritaria?

Guilherme não deveria ter ficado de fora

Parecia óbvio para quem assiste ao programa que o mais lógico, no momento, para Vitória teria sido chamar Guilherme para o Vip, que tem se mostrado um amigo e tanto para ela.

Mais uma vez, lembrei da semelhança com casais: sabe aquela pessoa que, quando vê um partidão dando sopa, perde a oportunidade em nome de tentar salvar uma relação que já não vai nada bem? A gente não consegue se conformar porque a pessoa prefere se manter naquela relação triste em vez de mergulhar numa nova que parece tão promissora (no caso, com Guilherme).

As respostas são muitas, mas uma, em especial, acredito que pesa bastante: o medo do novo: conviver com um sofrimento conhecido, muitas vezes, parece menos assustador do que se entregar ao desconhecido.

No caso de Vitória, parece que está difícil deixar para trás as alianças que não têm sido satisfatória para ela e se entregar mais plenamente a outras amizades cujas trocas parecem mais equilibradas, com Guilherme e Diego.

Dar guinadas na vida nunca é fácil. Vitória já deu duas: ganhando a liderança, depois de uma fase de paredões e xepas, e escolhendo Diego para o Vip, e não Camilla. E as mudanças na vida acontecem devagar, mesmo. Diria que Vitória está em um bom rumo. E você?

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

