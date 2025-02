Vida real no cinema! Veja cinebiografias que vale a pena assistir

Retratar uma figura real nas telas do cinema é algo extremamente comum, e acontece desde 1906, quando "A História da Gangue Kelly" foi lançada.

Considerada a primeira cinebiografia já feita, o termo foi usado pela primeira vez em 1940 e, desde então, se tornou uma das formas mais utilizadas para homenagear figuras que existiram ou que tiveram impacto na sociedade.

Com a estreia de "Um Completo Desconhecido", filme que reconta os primeiros passos de Bob Dylan no mundo da música, Splash separou algumas cinebiografias para assistir.

Para quem gosta de musicais

Dirigido por James Mangold, e bem antes de comandar "Um Completo Desconhecido", "Johnny & June" conta a história de ascensão de Johnny Cash, e seu relacionamento com a também cantora June Carter. O filme foi lançado pouco tempo após a morte de Cash, e rendeu cinco indicações ao Oscar, com vitória de Reese Whiterspoon.

Andrew Garfield interpreta Jonathan Larson em "tick, tick... BOOM!", filme dirigido por Lin-Manuel Miranda Imagem: Divulgação/Netflix

Outro musical que conquistou a crítica, os fãs de teatro e o Oscar foi "tick, tick...BOOM!", inspirado na vida do compositor americano Jonathan Larson. Com Andrew Garfield no papel principal, o filme retrata os dilemas de Larson para criar a melhor peça de teatro de todos os tempos, e também lidar com amor e a amizade em tempos de caos.

Com a icônica Barbra Streisand no papel principal, "Funny Girl" acompanha a jornada de Fanny Brice, uma comediante e cantora do interior, que se muda para Nova York para tentar uma vida melhor. O musical figura até hoje, mas listas de melhores musicais de todos os tempos, e o sucesso "Don't Rain on My Parade" ganha inúmeras regravações até hoje.

O outro lado das cinebiografias

Baseado na história de Oskar Schindler, empresário alemão que salvou mais de 1200 judeus da morte durante o Holocausto, "A Lista de Schindler" é uma das maiores obras de Steven Spielberg. Em 2007, o American Film Institute elegeu o longa como o oitavo melhor filme americano da história, por sua contribuição tanto como cinema como para a história em geral.

"Oppenheimer" foi o último vencedor do Oscar de Melhor Filme Imagem: Reprodução/Warner Bros

Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, foi o responsável por mudar os rumos da Segunda Guerra Mundial e teve esse momento específico de sua vida retratado no aclamado "Oppenheimer". Grande vencedor do Oscar 2024, o filme traça a linha do tempo entre a criação da bomba e o seu lançamento em Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas completamente dizimadas pelo ato.

Um dos romancistas mais famosos da literatura americana também foi retratado nas telas do cinema, mas sua adaptação mais fiel foi em "Capote", que contou com Philip Seymour Hoffman no papel principal. O filme acompanha Truman Capote investigando o assassinato de moradores do Kansas, que depois serviu como trama para seu maior sucesso, "A Sangre Frio".