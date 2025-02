Vendendo apartamento de R$ 9 milhões, Deborah Secco diz: 'Se alguém pagar'

Deborah Secco, 45, não tem pressa alguma para vender o imóvel avaliado em R$ 9 milhões, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Após comprar uma mansão de R$ 6 milhões em Orlando, nos Estados Unidos, a atriz afirmou que está há anos tentando vender o apartamento na zona Oeste carioca. "Esse apartamento está para vender há bastante tempo. A gente pensou em se mudar para uma casa uns anos atrás ou para uma cobertura. Mas as coisas não andaram, eu botei esse apartamento para vender e não mexi mais nisso, esqueci, deixei passar", disse em entrevista à Quem.

Apesar disso, Deborah garante não ter pressa para encontrar um comprador. "De vez em quando vai alguém lá olhar. Mas não é uma coisa que eu queira vender para hoje, para ontem, está lá. Se alguém pagar o que eu acho que ele vale, a gente vende, senão estou super bem ali, não é uma urgência", afirmou.

Deborah Secco morou no local com seu ex-Hugo Moura e a filha Maria Flor. O apartamento conta com cinco suítes, varanda com churrasqueira, banheira de hidromassagem, sala de jantar, cozinha, sala bastante espaçosa e a garagem comporta até três carros.

Condomínio do apartamento é orçado em R$ 7.000 por mês. O prédio oferece ao morador três piscinas, academia e quadra de tênis.