BBB: Vitória coloca Thamiris no VIP e público critica decisão

A liderança da semana no BBB 25 está nas mãos de Vitória Strada, e sua escolha para compor o VIP surpreendeu e dividiu opiniões. Mesmo após diversos embates dentro da casa, a atriz levou Thamiris para Apê do Líder. No entanto, a decisão não agradou parte do público, que rapidamente reagiu nas redes sociais.

O que houve

Internautas relembraram os desentendimentos entre as duas participantes ao longo do jogo. Eles questionaram a coerência da escolha, destacando que Thamiris já havia protagonizado momentos de atrito com Vitória e não merecia estar no VIP.

A justificativa dada pela líder para incluir Thamiris no VIP também foi alvo de críticas. "Nunca soltou a minha mão", afirmou Vitória ao anunciar sua decisão. A declaração gerou reações. Veja abaixo:

por mim a thamiris não pisaria os pés no vip, mas a vitória tem um coração muito bom e isso a prejudica demais num jogo como o bbb, mas independente disso, eu estou muito feliz por ela. depois dessa semana tensa, é um respiro. #BBB25 -- ronald.🦩 (@rdesastrado) February 28, 2025

coitada quando a vitória sair e ver que a thamiris foi a pessoa mais falsa com ela que existe no plante terra -- nati (@saviorstefani) February 28, 2025

Eu torci tanto pela liderança da vitória, principalmente por um vip de milhões e a indicação de um dos chicos ou do maike, dito isso, Thamiris no vip e querendo ditar com quem ela conversa ou não de jogo e pior, ctz que vai fazer de tudo para ela mandar Eva ou Renata! 🤬🤦🏻‍♀️ #BBB25 -- 🅰️quariAnja (@BeaaaRK) February 28, 2025