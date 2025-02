Thamiris sugere que sisters têm inveja de Vitória: 'Questão feminina'

Thamiris opinou sobre Eva e Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Thamiris apontou que as bailarinas podem se sentir intimidadas por Vitória Strada. No Apê do Líder, ela conversou com a atriz sobre suas percepções das cearenses.

Thamiris: "É muito curioso como uma pessoa se incomoda com o outro. E eu sempre falo isso pra mim: 'O que essa pessoa está fazendo que está me incomodando?'. Porque talvez seja algo que ela esteja fazendo e eu gostaria de fazer também. Eu sempre achei que tinha uma questão feminina em volta disso, e eu acho que eram elas que te davam 'biscoito' [no Queridômetro], sim. Posso estar errada, mas eu acho".

Vitória: "Eu super acho".

Thamiris: "E eu sei que, nesses últimos dias, elas se aproximaram um pouco mais de você, elas elogiaram mais você, não foi? Eu vi elas falando da sua roupa mais de uma vez. Te olhando, olhando de cima a baixo... Eu acho que elas, principalmente a Renata, devem te achar linda, estilosa, mas, tipo assim, tinha esse impasse, esse bloqueio, que se tornou um ranço".

