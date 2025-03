Thamiris ataca sisters no BBB 25: 'Fazem nada. Sonsas'

Na tarde de sexta-feira (28), Vitória e Thamiris conversaram no Apê do Líder do BBB 25 (Globo) e analisaram o jogo de Eva e Renata.

O que aconteceu

Vitória apontou que, enquanto telespectadora, iria preferir ver Eva e Renata do que Vilma. Thamiris discordou. "Eu não gostaria de assistir Eva e Renata, não. Também não fazem nada."

A atriz diz querer usar sua liderança para eliminar alguém do jogo. Thamiris analisou Eva, Renata e Vilma como opções para indicação.

Thamiris apontou que as bailarinas vieram para se divulgar. "Veio para se divulgar, veio para se divulgar. Fazem nada. Sonsa, sonsa."

Para mim, as três são elimináveis, papo reto. Em nível de jogo, fazem nada. Qual o 'trelelê' que elas arrumam? Elas arrumaram um embate invisível com você . Thamiris

Vitória escutou a amiga, mas não definiu ainda qual será sua indicação.

