Publicações em redes sociais prejudicam favoritos ao Oscar

LOS ANGELES (Reuters) - As esperanças da Netflix de ganhar um Oscar de melhor filme parecem ter desaparecido depois que uma série de publicações embaraçosas nas redes sociais voltaram à tona.

O drama criminal musical "Emilia Pérez" parecia ser a maior chance de o serviço de streaming ganhar a estatueta de melhor filme após o prêmio do júri no Festival de Cinema de Cannes e de receber um total de 13 indicações ao Oscar.

Mas as perspectivas para o filme diminuíram depois que um jornalista encontrou e traduziu uma série de publicações em espanhol, datadas de 2016 a 2020. Nelas, a estrela espanhola do filme, Karla Sofía Gascón, descreveu o Islã como um "foco de infecção para a humanidade" e George Floyd como um "vigarista viciado em drogas". A rede social ampliou a história para proporções globais.

Gascón pediu desculpas, mas o estrago já estava feito.

"Este é o ano em que alguém basicamente atira fogo em si mesmo e leva seu próprio filme junto", disse o veterano executivo de marketing Terry Press, que trabalhou em campanhas para o Oscar em nome dos diretores Steven Spielberg, Ron Howard e outras personalidades de Hollywood.

Gascón desapareceu do circuito de premiações de Hollywood, embora tenha dito que participará da cerimônia do Oscar no domingo.

A Netflix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Aparentemente, todos os filmes indicados para o prêmio de melhor filme este ano foram envolvidos em alguma controvérsia, disse Michael Schulman, autor de "Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat and Tears".

O diretor Brady Corbet defendeu o uso de inteligência artificial em "O Brutalista" para aperfeiçoar o diálogo em húngaro do ator Adrien Brody e da atriz Felicity Jones no filme.

A brasileira Fernanda Torres, indicada ao prêmio de melhor atriz por sua interpretação de uma mulher que procura o marido desaparecido em "Ainda Estou Aqui", pediu desculpas por ter aparecido em “blackface” em uma esquete de televisão há quase 20 anos.

"Escrevi um artigo para a New Yorker comparando isso a 'Conclave', porque tudo me lembra o filme, em que todo candidato a papa tem um esqueleto no armário", disse Schulman.

As controvérsias sempre perseguiram os favoritos ao Oscar.

O diretor de "Green Book: O Guia", Peter Farrelly, pediu desculpas por ser "um idiota" depois que o The Cut noticiou que ele havia se exposto à atriz Cameron Diaz no que ele chamou de uma tentativa de humor. O filme ganhou o prêmio de melhor filme em 2019, apesar da revelação.

Às vezes, as campanhas são estimuladas por um oponente -- como quando Harvey Weinstein montou uma campanha de rumores contra o épico da Segunda Guerra Mundial de Steven Spielberg "O Resgate do Soldado Ryan", com sua aclamada recriação da invasão da Normandia.

Weinstein dizia aos jornalistas: "Vocês não acham que a única parte realmente boa do filme são os primeiros 25 minutos, a sequência do Dia D, e o resto é apenas um filme padrão da Segunda Guerra Mundial?", disse Schulman, que documentou a campanha em seu livro.

Weinstein, cujo filme "Shakespeare Apaixonado", da Miramax, ganhou o prêmio de melhor filme naquele ano, negou ter criticado o filme de Spielberg.

"Eu nunca me rebaixaria a esse nível", disse ele à revista New York em 1999.

Assim como na política, pode ser difícil separar o lado pessoal do desempenho na tela.

O filme de 2016 "O Nascimento de uma Nação", uma história sobre uma revolta de escravos escrita e dirigida por Nate Parker, foi ofuscado pela revelação de que Parker havia sido acusado, e mais tarde absolvido, de estuprar uma colega estudante quando estava na Penn State.

Naquele ano, uma reportagem da Variety detalhando como a acusadora de Parker cometeu suicídio em 2012 provocou uma reação nas bilheterias e nos prêmios.

"Tudo acabou em um segundo", disse um executivo envolvido no filme, que havia sido considerado um candidato a melhor filme.

(Reportagem adicional de Lisa Richwine)