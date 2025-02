Preta Gil celebra volta ao Carnaval após cirurgia: 'Lutei para estar aqui'

Preta Gil, 50, celebrou hoje sua presença e participação no Carnaval de Salvador.

O que aconteceu

A cantora mostrou o look escolhido, com uma roupa de Gilberto Gil, para ir ao camarote mantido por sua família. "Peguei do meu pai esse roupa. Estava me vestindo, minha roupa ficou apertada, Dona Flora disse: 'Toma aqui'. Aí tô usando", disse ela em um vídeo nos stories do Instagram.

Preta comemorou por poder estar ali depois de sua grande cirurgia para a retirada de seis tumores. "Estamos aqui prontos para viver essa alegria. Estou tão feliz, gente!", afirmou.

Só Deus sabe o quanto eu lutei para estar aqui. Literalmente. E consegui. Preta Gil

Enquanto ainda se recupera, Preta deixou claro que não passará muito tempo observando a folia. "Vou ficar um pouquinho no camarote e volto para casa. Assim farei amanhã também, né?", completou.

A artista também esteve no camarote na noite de ontem. Preta foi ovacionada pela multidão de foliões, assim como foi homenageada por artistas que passaram por ali, como Ludmilla.