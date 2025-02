Merreca? Presidente de sindicato critica valor pago pela Globo por reprises

Hugo Gross, ator da Globo e presidente do Sated RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro), disse que a emissora "paga mal" pelo direito de imagem dos atores na hora de reprisar as novelas.

O que aconteceu

Gross está atualmente no ar na reexibição da novela "História de Amor", nas tardes da Globo. No entanto, durante participação no podcast Papagaio Falante, ele afirmou que recebe "uma merreca" da Globo para que a novela seja reprisada.

"A gente recebe uma merreca, muito pouco, muito pouco", afirmou ele. Gross, no entanto, não foi o primeiro artista a reclamar do valor pago pela Globo por direito de imagem em reprises. Iran Malfitano, Lúcio Mauro Filho e Maria Zilda são alguns que já falaram sobre o assunto.

Em meio a tantas reclamações, o Sated-RJ, entidade que ele representa, processou a emissora em 2024 para garantir aos artistas o direito de recebimento por reprises de obras. "As emissoras ganham muito dinheiro com a reexibição em vários horários e não repassam para os atores o direito autoral", alega Hugo.

Gross revela que o sindicato recebe denúncias de artistas renomados. "Mas temos que preservá-los, porque, senão, eles sofrem também retaliações e perseguições. A TV Globo é uma empresa que persegue o ator, o artista. Eu mesmo sou perseguido lá", afirmou ele em entrevista a Splash.

A Globo diz pagar os direitos de imagens para reprisar suas produções. A emissora afirma "efetuar todos os pagamentos referentes aos direitos autorais e conexos devidos" a autores, diretores e atores, em obras reexibidas na TV Globo ou exibidas nos canais pagos e no Globoplay, segundo "os contratos celebrados com cada um". A empresa, entretanto, não revelou qual o valor pago e como é feito esse cálculo.