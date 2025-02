Padilha: 'Ainda Estou Aqui' levará ao menos um Oscar, e Fernanda é favorita

O filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' será premiado como Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, e Fernanda Torres é favorita na categoria Melhor Atriz, afirmou o cineasta José Padilha no UOL News desta sexta-feira (27).

'Ainda Estou Aqui' vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Conversei com um monte de gente aqui. Outro dia tive um jantar com duas pessoas icônicas 'old Hollywood' (...) e os dois me falaram: 'vai ganhar'. E merece ganhar.

Tinha muito hype, festa em torno do 'Emilia Pérez', mas eu não acho que 'Emilia Pérez' seja melhor do que 'Ainda Estou Aqui'. Eu gosto muito mais do 'Ainda Estou Aqui' e acho que o filme vai ganhar com mérito incrível da Fernanda [Torres], do Walter [Salles], do Selton [Mello], e dos roteiristas. Acho o roteiro maravilhoso.

José Padilha

O cineasta também afirmou que está muito otimista em relação à escolha de Fernanda Torres na categoria Melhor Atriz.



Com relação à melhor atriz, eu acho que a Fernanda [Torres] também vai ganhar. A polêmica de internet em torno do 'Emilia Pérez' matou a oposição mais forte que ela tinha. A Fernanda é uma grande atriz, teve um papel inacreditavelmente feliz, fez uma atuação feliz.

Eu acho que ela tem uma boa chance de ganhar. Não vou cravar aqui que ela vai ganhar porque tem uma parte desse prêmio que é baseada em marketing, em grande estúdio apoiando. E eu não sei se a Demi Moore corre por fora ou não. Mas eu estou aqui como torcedor.

José Padilha

"Ainda Estou Aqui" já fez história nas indicações. O longa é o primeiro filme brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Filme, além de disputar como Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres, que venceu a mesma categoria no Globo de Ouro deste ano.

A cerimônia do Oscar 2025 vai ao ar em 2 de março, às 21h no horário de Brasília, com cobertura do Canal UOL durante o programa especial Noites de Carnaval (saiba onde assistir).

Diretamente de Los Angeles (EUA), Flávia Guerra, colunista de Splash, irá repercutir todas as movimentações desde o tapete vermelho até a entrega das estatuetas. Já Roberto Sadovski, também colunista de Splash, estará ao lado da apresentadora Michelle Barros no estúdio para comentar as premiações.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: