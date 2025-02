Ossinhos e camarim próprio: os bastidores caninos de 'Ainda Estou Aqui'

O elenco de "Ainda Estou Aqui" é composto por diversas estrelas, como Fernanda Torres e Selton Mello, mas também pelos premiados cachorrinhos Suri e Ozzy, que interpretaram Pimpão. A duplinha levou o prêmio de melhor cachorro histórico no Fido Awards, premiação britânica que se qualifica como o "Oscar canino". Já o filme, concorre em três categorias do Oscar: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Torres.

Assim como os atores humanos, os dois cãezinhos foram muito bem tratados durante a gravação do longa de Walter Salles, com direito a regalias. É o que conta Luciana Ribeiro, tutora da Suri, a cachorrinha de dois anos, da raça Jack Russel.

A produção do filme foi impecável e isso era visível também nos detalhes dos bastidores. No set, a Suri tinha um camarim com todo conforto, com ar-condicionado e muito espaço.

Luciana Ribeiro, em entrevista a Splash

Nos bastidores, o clima era familiar entre atores e animais. "Antes das filmagens, foi feita uma ambientação com elenco para que eles se familiarizassem com a Suri, e parecia uma família mesmo. Isso que a gente sente no filme, sentia no set também."

Suri nas filmagens de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/ Instagram

Ribeiro classificou Fernanda Torres —Eunice Paiva do longa— como uma das pessoas mais amorosas com Suri. "Isso é algo que, como mãe e tutora, vou sempre lembrar com muito carinho."

Já Selton Mello, que vive o ex-deputado Rubens Paiva, teve "dificuldade" de gravar sua cena com Suri, logo no início do filme. À época, o ator quebrara o braço e precisava levantar a cachorrinha. "É uma cena muito especial, que faz nos apaixonarmos por essa família logo de cara", relembra Luciana Ribeiro.

O coraçãozinho de Suri, no entanto, tem dono: Guilherme Silveira, o ator de 13 anos que interpreta Marcelo Rubens Paiva quando criança, com quem a cachorra gravou a maioria de suas cenas. "O Guilherme é muito carinhoso, e isso foi muito importante para a Suri se sentir querida e ficar à vontade durante as gravações". Quando Suri foi anunciada como vencedora do prêmio Fido, Luciana Ribeiro publicou um discurso de brincadeira no Instagram no qual dedicou a vitória ao ator. "Gui, obrigada por todo amor", escreveu.

Outro nome do elenco que se apaixonou por Suri foi a atriz Pri Helena, que interpreta Zezé. "Ela tem vários cachorrinhos que ela trata com um amor gigante, do jeito que eles merecem. Ela tem um que é a cara da Suri, o nome dele é Toquinho."

O cachorrinho da família Paiva é ficcional, não existindo na vida da família Paiva na época em que se passa o filme. Walter Salles, segundo Ribeiro, conta que queria um cão com "cara de abandonado" e achou na Suri e em Ozzy, a expressão perfeita. Os dois cãezinhos, que têm as mesmas caractersíticas, se alternam nas cenas do filme

O pet tem grande importância para a trama: antes de Rubens Paiva ser levado por militares, ele deixa o filho Marcelo adotar o cachorrinho, que passa a compor a rotina da família. No entanto, um acontecimento ligado ao pet desencadeia, inclusive, a sequência utilizada no Instagram da Academia do Oscar para falar sobre Fernanda Torres.

Suri tem essa carinha de fiapo de manga que caiu da mudança. Ela é um Jack Russell Terrier, a qual é uma raça muito usada em filmes e comerciais pela expressividade e também pela facilidade de aprendizagem. Houve um teste com outros filhotinhos da mesma raça, e a Suri foi escolhida pelo próprio Walter Salles.

A tutora classificou o cineasta como "a elegância em pessoa" e disse que ele também foi muito amoroso com a cachorrinha. Ao final das gravações com Suri, houve uma despedida à atriz canina, com entrega de ossinhos ao invés de flores. "Teve muito amor", relembra.

Participar de um filme tão grandioso com elenco e equipe tão espetaculares é um motivo de orgulho tão grande que eu não tenho como explicar. Só agradecer a cada um em nome da Suri.

Amor à primeira vista

Para Splash, Luciana Ribeiro conta que Suri trouxe luz e felicidade durante um momento triste da vida de sua família: a morte de sua cachorrinha de 13 anos, a Flower. "Liguei para uma amiga para dizer que não pegaria mais nenhum cachorro. Mas, essa minha amiga me convenceu do contrário quando me mandou uma foto da Suri, que tinha cinco meses na época."

Foi amor à primeira vista, é claro. A gente foi buscar a Suri no mesmo dia e foi a melhor coisa.

A saudade de Flower vai ser para sempre, e Suri não é tratada como substituta. Ao contrário: a "au-triz" aumentou a família e faz companhia à irmã Lina, uma linda idosinha de 15 anos.