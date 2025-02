Oscar: existe uma fórmula certeira para levar um filme à vitória?

O Oscar, a maior premiação do cinema mundial, acontece no próximo domingo (2). Os holofotes da indústria audiovisual estão virados à cerimônia que, em 2025, pode, pela primeira vez, premiar um filme brasileiro. "Ainda Estou Aqui", longa de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, concorre em três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz.

Análises e comentários surgem aos montes durante este período, principalmente palpites para quem leva ou não a estatueta para casa. Para se aprofundar mais sobre este assunto, Splash falou com especialistas para entender se há uma fórmula que agrade à Academia do Oscar e seja certeira, levando produções à vitória.

'Ainda Estou Aqui' tem três indicaçãos ao Oscar Imagem: Divulgação/ Sony

Existe uma fórmula do Oscar?

Quem gosta e acompanha a temporada de premiações já assistiu a um filme e pensou: "esse tem cara de Oscar". Mas, isso faz sentido?

Para Franthiesco Ballerini, crítico de cinema e autor do livro "História do Cinema Mundial", produções com apelo de público são importantes para chamar a atenção dos votantes do Oscar —como dramas históricos—, mas não é uma regra. "A fórmula é algo que os produtores adorariam que existisse, mas temos casos emblemáticos de filmes que seguiram à risca roteiro, elenco e efeitos, e não foram premiados."

Um exemplo recente deste caso é "Amsterdã" (2022). Com Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington no elenco, drama de época e uma premissa densa, o filme não conseguiu cativar e surpreendeu ao ser esquecido na premiação de 2023.

Ballerini diz não haver exatamente um tipo de filme que agrade à Academia, mas há um fator que não dá para ignorar: o apelo de público. "Ainda que os votantes precisem agraciar e consagrar obras que tenham um caráter inovador e artístico, sem um grande apelo de público, ou sem ao menos falar com uma parcela mais significativa de público —especialmente nos Estados Unidos— é muito complexo e difícil de conseguir, pelo menos nas categorias principais."

A ideia é corroborada por Roberto Sadovski, crítico de Splash, que sustenta a ideia de que o Oscar acompanha as mudanças sociais. "O prêmio é muito mais um retrato do agora do que uma fórmula que se adeque a esse agora."

Ele avalia como uma ilusão a ideia de que há uma preferência por biografias, filmes sobre o Holocausto, ou atores que mudam fisicamente para personagens. "É uma lenda que a gente ainda perpetua", diz.

Para Sadovski, "Zona de Interesse" e "Oppenheimer" terem levado o Oscar em 2024 não é uma prova desta "fórmula —mesmo se tratando de produções que abordem guerra e personagem real. Ele defende que a chave foram outros fatores: qualidade e campanha. Ou seja: nos dois casos, são filmes bons e receberam bastante investimento financeiro em suas divulgações.

Cillian Murphy vive J. Robert Oppenheimer no filme dirigido por Christopher Nolan Imagem: Divulgação

Já Bárbara Demerov, crítica de cinema e votante do Globo de Ouro, acredita que há, sim, um olhar mais "carinhoso" para filmes biográficos. "'Um Completo Desconhecido', do Bob Dylan, é um filme mediano, mas foi indicado a oito categorias. Para mim, essa é a fórmula: filme norte-americano, dirigido ou estrelados por pessoas norte-americanas e que falem sobre histórias norte-americanas. Seja de superação ou sobre um artista específico."

Todo ano temos um filme que entra nessa cota de 'filme de Hollywood para Hollywood', porque o Oscar ainda é uma premiação focada em si, apesar de que a Academia está disposta a internacionalizar cada vez mais.

Barbara Demerov

Timothée Chalamet e Elle Fanning em cena de 'Um Completo Desconhecido' Imagem: Divulgação/Searchlight Pictures

Franthiesco Ballerini também defende que o Oscar é centrado nos Estados Unidos, não somente nas questões temáticas, mas como indústria. "É importante lembrar que a premiação foi criada para consagrar as produções dos estúdios dos Estados Unidos e dar essa aura de arte para um produto que lá nos anos 1920 ainda era visto como industrial, um produto que seguia uma disciplina de produção."

Portanto, não é possível cravar que exista uma fórmula certeza que agrade o Oscar. A própria história da premiação nos mostra que, assim como a sociedade, as preferências da Academia sofrem mudanças. O que é possível entender sobre o prêmio é a existência de tendências que fazem os votantes olharem com bons olhos certas produções. Torcemos para ser o caso de "Ainda Estou Aqui".

