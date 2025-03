Vitória coloca gêmeos, Eva, Renata e Vilma na mira do 7º Paredão do BBB 25

Líder da semana no BBB 25 (Globo), Vitória Strada distribuiu pulseiras de alvo para sua Mira.

O que aconteceu

Antes da festa de sexta-feira (28), Tadeu Schmidt pediu que Vitória escolhesse cinco alvos. Ela selecionou João Pedro, João Gabriel, Eva, Renata e Vilma.

Vitória justificou suas escolhas. "São pessoas que já me colocaram no Paredão, votaram em mim ou me colocaram na Mira."

No domingo de Carnaval (2), Vitória vai indicar um dos alvos direto ao 7º Paredão. A atriz ainda não fez sua escolha.

